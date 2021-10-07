Укр

Доллар и евро продолжают падать: курс валют в Украине на 7 октября

Автор
Геннадий Лубенец
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Курс валют
Курс валют

Нацбанк обнародовал свежий курс валют в Украине.

В четверг американский доллар и евро продолжают демонстрировать падение относительно украинской национальной валюты.

Об этом говорится в ежедневной сводке Национального банка Украины.

По данным регулятора по состоянию на 7 октября доллар США потерял в стоимости еще 7 копеек, а евро и вовсе обрушилось на 24 копейки.

Таким образом с начала октября доллар в Украине подешевел на внушительных 26 копеек, а с начала осени — на целых 54.

Почти 4 копейки потерял в стоимости польский злотый, а британский фунт стерлингов просел на 21 копейку.

Таким образом курс основных валют в Украине выглядит следующим образом:

  • 1 доллар США = 26,3503 грн;
  • 1 евро = 30,4135 грн;
  • 1 злотый = 6,6273 грн;
  • 10 российских рублей = 3,6377 грн;
  • 1 фунт стерлингов = 35,7929 грн.

С полным списком можно ознакомиться ниже:

Курс валют в Украине на 7 октября
Курс валют в Украине на 7 октября

Как сообщалось ранее, в ГФС заканчивают работу над предложениями по законопроекту, которым будет предложено жестче контролировать теневые доходы украинцев. В частности налоговикам предлагают дать возможности использовать непрямые фискальные методы для отслеживания расходов жителей страны. Это позволит им проще находить "уклонистов" и обложить их новым налогом.

Теги:
#Гривна #Евро #Доллар #Курс валют
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