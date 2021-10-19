Доллар слегка просел, а евро резко подорожало: курс валют в Украине на 19 октября
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Нацбанк обнародовал свежие данные о курсе валют.
Во вторник, 19 октября, евро поднялось в стоимости относительно гривны после затяжного периода стабильности, вместе с тем доллар США продолжает удерживать позиции.
Об этом информирует Национальный банк.
Согласно его данным, американский доллар по сравнению с понедельником практически не изменился в стоимости к украинской национальной валюте, а вот евро подпрыгнул на 11 копеек.
Польский злотый тоже пополз вверх, поднявшись на одну копейку. Однако из популярных в Украине иностранных валют наибольший прирост показал британский фунт стерлингов — он набрал в цене целых 32 копейки.
Таким образом курс основных валют на 19 октября в Украине выглядит следующим образом:
- 1 доллар США = 26,3356 грн;
- 1 евро = 30,5611 грн;
- 1 злотый = 6,6737 грн;
- 10 российских рублей = 3,6951 грн;
- 1 фунт стерлингов = 36,1825 грн.
С полным списком можно ознакомиться ниже:
Как сообщалось ранее, "ПриватБанк" сообщил об изменениях в правилах перевода средств с одной банковской карты на другую, тем самым ограничив число операций, которые пользователь может провести за один месяц.
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