Укр

Доллар слегка просел, а евро резко подорожало: курс валют в Украине на 19 октября

Автор
Геннадий Лубенец
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Курс валют
Курс валют

Нацбанк обнародовал свежие данные о курсе валют.

Во вторник, 19 октября, евро поднялось в стоимости относительно гривны после затяжного периода стабильности, вместе с тем доллар США продолжает удерживать позиции.

Об этом информирует Национальный банк.

Согласно его данным, американский доллар по сравнению с понедельником практически не изменился в стоимости к украинской национальной валюте, а вот евро подпрыгнул на 11 копеек.

Польский злотый тоже пополз вверх, поднявшись на одну копейку. Однако из популярных в Украине иностранных валют наибольший прирост показал британский фунт стерлингов — он набрал в цене целых 32 копейки.

Таким образом курс основных валют на 19 октября в Украине выглядит следующим образом:

  • 1 доллар США = 26,3356 грн;
  • 1 евро = 30,5611 грн;
  • 1 злотый = 6,6737 грн;
  • 10 российских рублей = 3,6951 грн;
  • 1 фунт стерлингов = 36,1825 грн.

С полным списком можно ознакомиться ниже:

Как сообщалось ранее, "ПриватБанк" сообщил об изменениях в правилах перевода средств с одной банковской карты на другую, тем самым ограничив число операций, которые пользователь может провести за один месяц.

Теги:
#Гривна #Евро #Доллар #Рубль #Курс валют #Злотый
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