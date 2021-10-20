Доллар продолжил падение, евро подорожал: курс валют в Украине на 20 октября

Почти все валюты выросли в цене по отношению к гривне

По состоянию на утро среды, 20 октября, американский доллар продолжил падение относительно украинской гривны, в то время как другие основные валюты в цене несколько выросли.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Так, по сравнению с курсом вторника украинская гривна укрепила позиции лишь по отношению к американскому доллару — он за сутки подешевел на 6 копеек. Другие валюты в цене выросли — евро подорожал на четыре копейки, злотый поднялся в цене на две копейки, 10 российских рублей для украинцев стали стоить на копейку дороже, а существенно вырос в цене лишь фунт стерлингов — на 13 копеек.

Курс основных валют 20 октября в Украине выглядит так:

1 доллар США — 26,27 грн (днем раньше — 26,33)

1 евро — 30,60 грн (до этого — 30,56)

1 злотый — 6,69 грн (накануне — 6,67)

10 российских рублей — 3,70 (до этого — 3,69)

1 фунт стерлингов — 36,31 (днем раньше — 36,18).

Стоимость других иностранных валют:

Официальные данные Национального банка

Добавим, что официальный курс Нацбанка показывает общую динамику на рынке, однако физические лица покупать валюту по таким ценам не могут.

Как сообщал "Телеграф" ранее, государственный "Приватбанк" изменил правила перевода денег с карты на карту. Количество переводов ограничили.