Доллар продолжил падение, евро подорожал: курс валют в Украине на 20 октября
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Почти все валюты выросли в цене по отношению к гривне
По состоянию на утро среды, 20 октября, американский доллар продолжил падение относительно украинской гривны, в то время как другие основные валюты в цене несколько выросли.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.
Так, по сравнению с курсом вторника украинская гривна укрепила позиции лишь по отношению к американскому доллару — он за сутки подешевел на 6 копеек. Другие валюты в цене выросли — евро подорожал на четыре копейки, злотый поднялся в цене на две копейки, 10 российских рублей для украинцев стали стоить на копейку дороже, а существенно вырос в цене лишь фунт стерлингов — на 13 копеек.
Курс основных валют 20 октября в Украине выглядит так:
- 1 доллар США — 26,27 грн (днем раньше — 26,33)
- 1 евро — 30,60 грн (до этого — 30,56)
- 1 злотый — 6,69 грн (накануне — 6,67)
- 10 российских рублей — 3,70 (до этого — 3,69)
- 1 фунт стерлингов — 36,31 (днем раньше — 36,18).
Стоимость других иностранных валют:
Добавим, что официальный курс Нацбанка показывает общую динамику на рынке, однако физические лица покупать валюту по таким ценам не могут.
Как сообщал "Телеграф" ранее, государственный "Приватбанк" изменил правила перевода денег с карты на карту. Количество переводов ограничили.
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