Укр

Гривна укрепляется: курс валют в Украине на 21 октября

Автор
Геннадий Лубенец
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Курс валют
Курс валют

Нацбанк обнародовал свежий курс валют.

В четверг, 21 октября, украинская гривна заметно укрепилась относительно наиболее популярных в нашей стране иностранных валют по сравнению со средой.

Это следует из данных обнародованных Национальным банком.

Из информации следует, что доллар США подешевел в Украине на 6 копеек, а основная валюта Евросоюза потеряла в стоимости 12 копеек.

Почти 5 копеек сбросил польский злотый, а вот британский фунт стерлингов потерял целых 23 копейки.

Таким образом курс наиболее популярных в Украине валют выглядит следующим образом:

  • 1 доллар США = 26,2078 грн;
  • 1 евро = 30,4836 грн;
  • 1 злотый = 6,6453 грн;
  • 10 российских рублей = 3,6935 грн;
  • 1 фунт стерлингов = 36,0777 грн.

С полным списком можно ознакомиться ниже:

Курс валют
Курс валют

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Теги:
#Гривна #Евро #Доллар #Рубль #Курс валют #Злотый
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