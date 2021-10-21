Гривна укрепляется: курс валют в Украине на 21 октября
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Нацбанк обнародовал свежий курс валют.
В четверг, 21 октября, украинская гривна заметно укрепилась относительно наиболее популярных в нашей стране иностранных валют по сравнению со средой.
Это следует из данных обнародованных Национальным банком.
Из информации следует, что доллар США подешевел в Украине на 6 копеек, а основная валюта Евросоюза потеряла в стоимости 12 копеек.
Почти 5 копеек сбросил польский злотый, а вот британский фунт стерлингов потерял целых 23 копейки.
Таким образом курс наиболее популярных в Украине валют выглядит следующим образом:
- 1 доллар США = 26,2078 грн;
- 1 евро = 30,4836 грн;
- 1 злотый = 6,6453 грн;
- 10 российских рублей = 3,6935 грн;
- 1 фунт стерлингов = 36,0777 грн.
С полным списком можно ознакомиться ниже:
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