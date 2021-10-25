Гривна заметно просела после выходных: курс валют в Украине на 25 октября

Нацбанк обнародовал свежий курс валют на понедельник.

Первый рабочий день недели встречает украинцев подорожанием почти всех популярных иностранных валют в сравнении с пятницей.

Соответствующие данные были обнародованы пресс-службой регулятора.

По данным НБУ, по сравнению с пятницей, 22 октября, доллар США поднялся в стоимости на 9 копеек, евро подорожало на 8 копеек.

Подобная картина наблюдается и в цене британского фунта стерлингов, который за выходные набрал 9 копеек.

А вот польский злотый не показал столь стремительного роста и подрос лишь на 3 копейки.

С курсом основных иностранных валют можно ознакомиться ниже:

1 доллар США = 26,2918 грн;

1 евро = 30,5774 грн;

1 злотый = 6,6536 грн;

10 российских рублей = 3,7385 грн;

1 фунт стерлингов = 36,2511 грн.

Полный список выглядит следующим образом:

Курс валют

Как сообщалось ранее, эксперты рассказали "Телеграфу", что под конец года стоимость гривны может сильно измениться из-за колебания цен на энергоносители. Они не исключили, что украинская национальная валюта может опуститься до 28-29 гривен за доллар США.