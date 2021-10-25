Гривна заметно просела после выходных: курс валют в Украине на 25 октября
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Нацбанк обнародовал свежий курс валют на понедельник.
Первый рабочий день недели встречает украинцев подорожанием почти всех популярных иностранных валют в сравнении с пятницей.
Соответствующие данные были обнародованы пресс-службой регулятора.
По данным НБУ, по сравнению с пятницей, 22 октября, доллар США поднялся в стоимости на 9 копеек, евро подорожало на 8 копеек.
Подобная картина наблюдается и в цене британского фунта стерлингов, который за выходные набрал 9 копеек.
А вот польский злотый не показал столь стремительного роста и подрос лишь на 3 копейки.
С курсом основных иностранных валют можно ознакомиться ниже:
- 1 доллар США = 26,2918 грн;
- 1 евро = 30,5774 грн;
- 1 злотый = 6,6536 грн;
- 10 российских рублей = 3,7385 грн;
- 1 фунт стерлингов = 36,2511 грн.
Полный список выглядит следующим образом:
Как сообщалось ранее, эксперты рассказали "Телеграфу", что под конец года стоимость гривны может сильно измениться из-за колебания цен на энергоносители. Они не исключили, что украинская национальная валюта может опуститься до 28-29 гривен за доллар США.
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