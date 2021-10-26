Доллар продолжает расти, а евро "зависло": курс валют в Украине на 26 октября

Национальный банк обнародовал актуальный курс валют.

Во вторник, 26 октября, доллар США продолжил расти относительно украинской гривны, в то время как другие популярные в нашей стране валюты показывают незначительные колебания.

Это следует из данных опубликованных НБУ.

Как указывается в его информации, американский доллар подорожал почти на 6 копеек, в то время как евро практически не изменился в цене.

Польский злотый сбросил в цене три копейки, а британский фунт стерлингов, как и евро, "завис" на показателях понедельника.

Курс наиболее популярных в Украине иностранных валют во вторник выглядит следующим образом:

1 доллар США = 26,3509 грн;

1 евро = 30,5749 грн;

1 злотый = 6,6218 грн;

10 российских рублей = 3,772 грн;

1 фунт стерлингов = 36,2496 грн.

Что касается других мировых валют, то с их стоимостью можно ознакомиться ниже:

Как сообщалось ранее, Кабмин Украины на фоне введенных в стране коронавирусных ограничений решил предоставить некоторые "бонусы" населению в виде увеличения льгот на потребления в "красных областях" воды, света и газа. Проще говоря, жители наиболее пострадавших от эпидемии регионов получат увеличение размера субсидий.