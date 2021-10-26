Доллар продолжает расти, а евро "зависло": курс валют в Украине на 26 октября
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Национальный банк обнародовал актуальный курс валют.
Во вторник, 26 октября, доллар США продолжил расти относительно украинской гривны, в то время как другие популярные в нашей стране валюты показывают незначительные колебания.
Это следует из данных опубликованных НБУ.
Как указывается в его информации, американский доллар подорожал почти на 6 копеек, в то время как евро практически не изменился в цене.
Польский злотый сбросил в цене три копейки, а британский фунт стерлингов, как и евро, "завис" на показателях понедельника.
Курс наиболее популярных в Украине иностранных валют во вторник выглядит следующим образом:
- 1 доллар США = 26,3509 грн;
- 1 евро = 30,5749 грн;
- 1 злотый = 6,6218 грн;
- 10 российских рублей = 3,772 грн;
- 1 фунт стерлингов = 36,2496 грн.
Что касается других мировых валют, то с их стоимостью можно ознакомиться ниже:
Как сообщалось ранее, Кабмин Украины на фоне введенных в стране коронавирусных ограничений решил предоставить некоторые "бонусы" населению в виде увеличения льгот на потребления в "красных областях" воды, света и газа. Проще говоря, жители наиболее пострадавших от эпидемии регионов получат увеличение размера субсидий.
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