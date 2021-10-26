Укр

Доллар продолжает расти, а евро "зависло": курс валют в Украине на 26 октября

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
25
Курс валют
Курс валют

Национальный банк обнародовал актуальный курс валют.

Во вторник, 26 октября, доллар США продолжил расти относительно украинской гривны, в то время как другие популярные в нашей стране валюты показывают незначительные колебания.

Это следует из данных опубликованных НБУ.

Как указывается в его информации, американский доллар подорожал почти на 6 копеек, в то время как евро практически не изменился в цене.

Польский злотый сбросил в цене три копейки, а британский фунт стерлингов, как и евро, "завис" на показателях понедельника.

Курс наиболее популярных в Украине иностранных валют во вторник выглядит следующим образом:

  • 1 доллар США = 26,3509 грн;
  • 1 евро = 30,5749 грн;
  • 1 злотый = 6,6218 грн;
  • 10 российских рублей = 3,772 грн;
  • 1 фунт стерлингов = 36,2496 грн.

Что касается других мировых валют, то с их стоимостью можно ознакомиться ниже:

Как сообщалось ранее, Кабмин Украины на фоне введенных в стране коронавирусных ограничений решил предоставить некоторые "бонусы" населению в виде увеличения льгот на потребления в "красных областях" воды, света и газа. Проще говоря, жители наиболее пострадавших от эпидемии регионов получат увеличение размера субсидий.

Теги:
#Гривна #Евро #Доллар #Рубль #Курс валют #Злотый
За год после "референдума" больших подвижек в вопросах Зеленского нет
Политика
Годовщина "референдума от Зеленского": как "слуги" воплощают народные чаяния и свои обещания
Дата публикации
Дата публикации
Категория
За год после "референдума" больших подвижек в вопросах Зеленского нет
Годовщина "референдума от Зеленского": как "слуги" воплощают народные чаяния и свои обещания
Дата публикации
Категория
Карантин
Штрафовать будут пассажиров: в Украине пересмотрели ограничения на поездки между регионами
Дата публикации
Категория
Газ в Украине снова подорожает
Украинцам снова хотят поднять цену на газ - какие цифры увидим в платежках
Дата публикации
Категория
Киевская больница №3
"Больных много, и они задыхаются": что на самом деле творится в ковидном отделении (эксклюзивные фото и видео)
Дата публикации
Категория
У президента Зеленского амбициозные планы, но удастся ли их реализовать
"Есть много причин для беспокойства": что думает западная пресса о конфликте Украины и Венгрии