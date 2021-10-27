Укр

Гривна упала относительно евро и доллара: курс валют в Украине на 27 октября

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Курс валют
Курс валют

Нацбанк обнародовал свежий курс валют на среду.

После небольшой "паузы" евро заметно набрал в стоимости относительно украинской гривны. Подобная картина наблюдается и с курсом других популярных в Украине валют.

Это следует из данных НБУ.

Согласно обнародованной информации, основная валюта Евросоюза в среду подросла относительно гривны на 10 копеек. Немного меньше набрал американский доллар, который подорожал на 6 копеек.

Польский злотый, который накануне сбросил в стоимости три копейки, теперь вновь подорожал на 4 копейки. Заметный прыжок в цене наблюдается у британского фунта стерлингов, который за день вырос на 19 копеек.

Таким образом стоимость основных иностранных валют в Украине установлена на следующем уровне:

  • 1 доллар США = 26,419 грн;
  • 1 евро = 30,6791 грн;
  • 1 злотый = 6,6641 грн;
  • 10 российских рублей = 3,8056 грн;
  • 1 фунт стерлингов = 36,4397 грн.

С полным списком можно ознакомиться ниже:

Курс валют
Курс валют

Как сообщалось ранее, в "Слуге народа" пообещали, что в следующем году проведут индексацию пенсий так, как этого не делали раньше. Ожидается, что она коснется всех, включая военных и научных работников.

Теги:
#Гривна #Евро #Доллар #Рубль #Курс валют #Злотый
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