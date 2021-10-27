Гривна упала относительно евро и доллара: курс валют в Украине на 27 октября
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Нацбанк обнародовал свежий курс валют на среду.
После небольшой "паузы" евро заметно набрал в стоимости относительно украинской гривны. Подобная картина наблюдается и с курсом других популярных в Украине валют.
Это следует из данных НБУ.
Согласно обнародованной информации, основная валюта Евросоюза в среду подросла относительно гривны на 10 копеек. Немного меньше набрал американский доллар, который подорожал на 6 копеек.
Польский злотый, который накануне сбросил в стоимости три копейки, теперь вновь подорожал на 4 копейки. Заметный прыжок в цене наблюдается у британского фунта стерлингов, который за день вырос на 19 копеек.
Таким образом стоимость основных иностранных валют в Украине установлена на следующем уровне:
- 1 доллар США = 26,419 грн;
- 1 евро = 30,6791 грн;
- 1 злотый = 6,6641 грн;
- 10 российских рублей = 3,8056 грн;
- 1 фунт стерлингов = 36,4397 грн.
С полным списком можно ознакомиться ниже:
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