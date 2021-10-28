Гривна укрепляет позиции к доллару и евро: курс валют в Украине на 28 октября

Нацбанк опубликовал курс валют и ценных металлов на четверг, 28 октября

Курс гривны заметно вырос относительно основных иностранных валют в сравнении с предыдущим банковским днем.

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 28 октября на уровне 26,37 грн за доллар США. В то же время курс евро на четверг установлен на уровне 30,64 грн за евро.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара в течение последнего дня подешевел на 5 копеек – в среду доллар в Украине был на уровне 26,42 грн, официальный евро в течение дня подешевел на 4 копейки – с 30,68 грн за евро 27 октября. Польский злотый, который накануне подорожал на 4 копейки, подешевел на три копейки. Российский рубль также подешевел – на 5 копеек. Снизилась стоимость и британского фунта стерлингов – на 18 копеек.

Таким образом, стоимость основных иностранных валют в Украине установлена на следующем уровне:

1 доллар США = 26,3712 грн;

1 евро = 30,6447 грн;

1 злотый = 6,6326 грн;

10 российских рублей = 3,7617 грн;

1 фунт стерлингов = 36,2551 грн.

С полным списком можно ознакомиться ниже:

Курс валют

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 28 октября. Стоимость золота установлена на уровне 47 314,94 грн за унцию. Курс серебра установлен на уровне 636,12 грн за унцию. Стоимость платины в четверг будет на уровне 27 026,26 грн за унцию.

Напомним, эксперты эксклюзивно для портала «Телеграф» рассказали, что будет происходить с курсом валют в Украине в последние два месяца 2021 года.