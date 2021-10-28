Гривна укрепляет позиции к доллару и евро: курс валют в Украине на 28 октября
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Нацбанк опубликовал курс валют и ценных металлов на четверг, 28 октября
Курс гривны заметно вырос относительно основных иностранных валют в сравнении с предыдущим банковским днем.
Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 28 октября на уровне 26,37 грн за доллар США. В то же время курс евро на четверг установлен на уровне 30,64 грн за евро.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс доллара в течение последнего дня подешевел на 5 копеек – в среду доллар в Украине был на уровне 26,42 грн, официальный евро в течение дня подешевел на 4 копейки – с 30,68 грн за евро 27 октября. Польский злотый, который накануне подорожал на 4 копейки, подешевел на три копейки. Российский рубль также подешевел – на 5 копеек. Снизилась стоимость и британского фунта стерлингов – на 18 копеек.
Таким образом, стоимость основных иностранных валют в Украине установлена на следующем уровне:
- 1 доллар США = 26,3712 грн;
- 1 евро = 30,6447 грн;
- 1 злотый = 6,6326 грн;
- 10 российских рублей = 3,7617 грн;
- 1 фунт стерлингов = 36,2551 грн.
С полным списком можно ознакомиться ниже:
Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 28 октября. Стоимость золота установлена на уровне 47 314,94 грн за унцию. Курс серебра установлен на уровне 636,12 грн за унцию. Стоимость платины в четверг будет на уровне 27 026,26 грн за унцию.
Напомним, эксперты эксклюзивно для портала «Телеграф» рассказали, что будет происходить с курсом валют в Украине в последние два месяца 2021 года.
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