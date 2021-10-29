Евро и доллар стремительно дешевеют: курс валют в Украине на 29 октября

Нацбанк опубликовал курс валют и ценных металлов на пятницу

Курс гривны уверенно укрепляет позиции на фоне корзины основных иностранных валют в сравнении с предыдущим банковским днем.

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 29 октября на уровне 26,33 грн за доллар. В то же время курс евро на пятницу установлен на уровне 30,50 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара в течение последнего банковского дня снизился на 4 копейки – в четверг доллар в Украине был на уровне 26,37 грн, официальный евро в течение дня подешевел на 14 копеек – с 30,64 грн за евро 28 октября. Польский злотый, который накануне подешевел на три копейки, подешевел еще на три копейки. Российский рубль также подешевел – на 2 копейки. Снизилась стоимость и британского фунта стерлингов – на 10 копеек.

Таким образом, стоимость основных иностранных валют в Украине установлена на следующем уровне:

1 доллар США = 26,3265 грн;

1 евро = 30,5032 грн;

1 злотый = 6,6034 грн;

10 российских рублей = 3,7404 грн;

1 фунт стерлингов = 36,1542 грн.

С полным списком можно ознакомиться ниже:

Курс валют

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 29 октября. Стоимость золота за сутки выросла на 211,24 грн и установлена на уровне 47 526,18 грн за унцию. Курс серебра установлен на уровне 635,46 грн за унцию, что на 66 копеек дешевле, чем 28 октября. Стоимость платины в пятницу будет на уровне 26 849,61 грн за унцию – на 176,65 грн дешевле, чем в четверг.

Напомним, в Украине более полутора миллиона пенсионеров находятся за чертой бедности – в их распоряжении находятся пенсионные выплаты меньше 2000 гривен.