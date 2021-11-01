Пока доллар дешевеет, евро снова растет в цене: курс валют в Украине на 1 ноября

Нацбанк опубликовал курс валют и ценных металлов на понедельник

Гривна в первый день ноября не отличается стабильностью в сравнении с предыдущим банковским днем – на фоне доллара отечественная валюта укрепляется, а на фоне евро сдает позиции.

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 1 ноября на уровне 26,28 грн за доллар. В то же время курс евро на понедельник установлен на уровне 30,59 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный доллар в течение последнего банковского дня снизился на 5 копеек – в пятницу доллар в Украине был на уровне 26,33 грн, официальный евро в этот период подорожал на 9 копеек – с 30,50 грн за евро 29 октября. Польский злотый, который накануне подешевел на три копейки, подорожал на две копейки. Российский рубль подешевел – на 2 копейки. Стоимость британского фунта стерлингов выросла – на 6 копеек.

Таким образом, стоимость основных иностранных валют в Украине установлена на следующем уровне:

1 доллар США = 26,2767 грн;

1 евро = 30,5953 грн;

1 злотый = 6,6217 грн;

10 российских рублей = 3,7193 грн;

1 фунт стерлингов = 36,2106 грн.

С полным списком можно ознакомиться ниже:

Курс валют

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 1 ноября. Стоимость золота за сутки упала на 563,15 грн и установлена на уровне 46 963,03 грн за унцию. Курс серебра установлен на уровне 626,39 грн за унцию, что на 9,07 грн дешевле, чем 29 октября. Стоимость платины в понедельник будет на уровне 26 750,99 грн за унцию – на 98,62 грн дешевле, чем в пятницу.

Напомним, накануне "Телеграф" обсудил с украинским экономистом Борисом Кушнируком самые актуальные экономические вопросы.