Укр

Евро заметно просел, а доллар завис: курс валют в Украине на 2 ноября

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Курс валют
Курс валют

Актуальный курс валют на 2 ноября.

Доллар США во вторник, 2 ноября, показывает незначительный рост относительно украинской гривны, в то время, как евро и злотый перешли к падению.

Это следует из данных о курсе валют, обнародованных Национальным банком Украины.

По его информации доллар США во вторник укрепился на полторы копейки, а вот основная валюта Евросоюза просела на целых 15 копеек.

Польский злотый не показал стремительного снижения, но тоже опустился в цене, потеряв почти 4 копейки. Заметные колебания наблюдаются в курсе британского фунта стерлингов, который после роста накануне, рухнул почти на четверть гривны.

Таким образом курс основных иностранных валют в Украине на 2 ноября выглядит следующим образом:

  • 1 доллар = 26,2933 грн;
  • 1 евро = 30,4358 грн;
  • 1 злотый = 6,5844 грн;
  • 10 российских рублей = 3,6972 грн;
  • 1 фунт стерлингов = 35,9732 грн.

С полным списком можно ознакомиться ниже:

Курс валют в Украине
Курс валют в Украине

Как сообщалось ранее, эксперт Борис Кушнирук рассказал "Телеграфу", почему украинцы так пристально следят за курсом доллара и как на можно зарабатывать на колебаниях на валютном рынке.

Теги:
#Гривна #Евро #Рубль #Курс валют #Злотый
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