Евро снова дорожает: курс валют в Украине на 3 ноября

Нацбанк обновил индекс валют и ценных металлов

Курс валют в Украине на 3 ноября существенно не отличается от предыдущего банковского дня.

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 3 ноября на уровне 26,29 грн за доллар. В то же время курс евро на понедельник установлен на уровне 30,49 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный доллар в течение последнего банковского дня сохранял стабильность, официальный евро в этот же период подорожал на 5 копеек – с 30,44 грн за евро 2 ноября. Польский злотый, который накануне потерял в цене 4 копейки, подорожал на три копейки. Российский рубль подешевел – на 4 копейки. Стоимость британского фунта стерлингов снизилась – на 9 копеек.

Таким образом, стоимость основных иностранных валют в Украине установлена на следующем уровне:

1 доллар = 26,2904 грн;

1 евро = 30,4903 грн;

1 злотый = 6,6178 грн;

10 российских рублей = 3,6635 грн;

1 фунт стерлингов = 35,8838 грн.

С полным списком можно ознакомиться ниже:

Курс валют

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 3 ноября. Стоимость золота за сутки выросла на 24,26 грн и установлена на уровне 47 106,88 грн за унцию. Курс серебра установлен на уровне 623,47 грн за унцию, что на 8,18 грн дешевле, чем 2 ноября. Стоимость платины в среду будет на уровне 27 739,53 грн за унцию – на 58,21 грн дешевле, чем во вторник.

Напомним, эксперты рассказали "Телеграфу", как Украина будет решать проблемные вопросы в ближайшее время и насколько реально это сделать.