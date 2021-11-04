Доллар и евро продолжают дешеветь: курс валют в Украине на 4 ноября

Нацбанк установил индекс валют и ценных металлов на четверг

Гривна продолжает укрепляться на фоне корзины основных мировых валют в сравнении с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару США на 4 ноября на уровне 26,24 грн за доллар. В то же время курс евро на четверг установлен на уровне 30,49 грн за евро.

Официальный доллар в течение последнего банковского дня подешевел на 5 копеек – в среду доллар в Украине был на уровне 26,29 грн, официальный евро в этот же период снизился на 13 копеек – с 30,49 грн за евро 3 ноября.

Польский злотый не изменился в цене. Российский рубль подешевел – на 1 копейку. Стоимость британского фунта стерлингов снизилась – на 8 копеек.

Таким образом, стоимость основных иностранных валют в Украине установлена на следующем уровне:

1 доллар = 26,2431 грн;

1 евро = 30,3646 грн;

1 злотый = 6,6165 грн;

10 российских рублей = 3,6455 грн;

1 фунт стерлингов = 35,8048 грн.

С полным списком можно ознакомиться ниже:

Курс валют

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 4 ноября. Стоимость золота за сутки снизилась на 673,65 грн и установлена на уровне 46 433,23 грн за унцию. Курс серебра установлен на уровне 607,37 грн за унцию, что на 16,10 грн дешевле, чем 3 ноября. Стоимость платины в четверг будет на уровне 27 108,34 грн за унцию – на 631,19 грн дешевле, чем в среду.

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