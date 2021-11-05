Гривна уверенно укрепляется в конце недели: курс валют в Украине на 5 ноября

Нацбанк обновил индекс валют и ценных металлов

Курс большинства иностранных валют в Украине продолжает снижаться.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 5 ноября на уровне 26,19 грн за доллар. В то же время курс евро на четверг установлен на уровне 30,28 грн за евро.

Официальный доллар в течение последнего банковского дня подешевел еще на 5 копеек – в четверг доллар в Украине был на уровне 26,24 грн, официальный евро в этот же период снизился на 8 копеек – с 30,36 грн за евро 4 ноября. Польский злотый также подешевел – на три копейки. Российский рубль подорожал – на 2 копейки. Стоимость британского фунта стерлингов снизилась – на 34 копейки.

Таким образом, стоимость основных иностранных валют в Украине установлена на следующем уровне:

1 доллар = 26,19 грн;

1 евро = 30,2848 грн;

1 злотый = 6,5804 грн;

10 российских рублей = 3,6705 грн;

1 фунт стерлингов = 35,46 грн.

С полным списком можно ознакомиться ниже:

Курс валют НБУ

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 5 ноября. Стоимость золота за сутки выросла на 515,75грн и установлена на уровне 46 948,98 грн за унцию. Курс серебра установлен на уровне 626,22 грн за унцию, что на 18,85 грн дороже, чем 4 ноября. Стоимость платины в четверг будет на уровне 27 358,34 грн за унцию – на 250 грн дороже, чем в четверг.

Напомним, у мужчины в Киеве при пополнении карты "ПриватБанка" исчезли 3000 гривен.