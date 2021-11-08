Гривна существенно подросла после выходных: курс валют в Украине на 8 ноября
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НБУ установил курс валют на понедельник.
В понедельник, 8 ноября, гривна стремительно укрепила позиции относительно популярных в Украине иностранных валют.
Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.
Как указано в его информации, по сравнению с пятницей гривна выросла почти на 9 копеек относительно доллара США и на 18 относительно евро.
Отмечается проседание и в курсе польского злотого, который подешевел на 4 копейки. А вот британский фунт стерлингов и вовсе обвалился на целых 30 копеек.
Таким образом курс основных иностранных валют в Украине установлен на следующем уровне:
- 1 доллар США = 26,102 грн;
- 1 евро = 30,0969 грн;
- 1 злотый = 6,5402 грн;
- 10 российских рублей = 3,6697 грн;
- 1 фунт стерлингов = 35,1581 грн.
С полным списком можно ознакомиться ниже:
Как сообщалось ранее, в Минсоцполитики пообещали, что в следующем году минимальная пенсия украинцев будет повышена до 3 тысяч гривен. Однако это будет актуально лишь для женщин, которые имеют 30 лет трудового стажа, и мужчин с 35 годами стажа. Впрочем, для других пенсионеров тоже предусмотрены надбавки.
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