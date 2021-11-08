Укр

Гривна существенно подросла после выходных: курс валют в Украине на 8 ноября

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Курс валют
Курс валют

НБУ установил курс валют на понедельник.

В понедельник, 8 ноября, гривна стремительно укрепила позиции относительно популярных в Украине иностранных валют.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

Как указано в его информации, по сравнению с пятницей гривна выросла почти на 9 копеек относительно доллара США и на 18 относительно евро.

Отмечается проседание и в курсе польского злотого, который подешевел на 4 копейки. А вот британский фунт стерлингов и вовсе обвалился на целых 30 копеек.

Таким образом курс основных иностранных валют в Украине установлен на следующем уровне:

  • 1 доллар США = 26,102 грн;
  • 1 евро = 30,0969 грн;
  • 1 злотый = 6,5402 грн;
  • 10 российских рублей = 3,6697 грн;
  • 1 фунт стерлингов = 35,1581 грн.

С полным списком можно ознакомиться ниже:

Курс валют
Курс валют

Как сообщалось ранее, в Минсоцполитики пообещали, что в следующем году минимальная пенсия украинцев будет повышена до 3 тысяч гривен. Однако это будет актуально лишь для женщин, которые имеют 30 лет трудового стажа, и мужчин с 35 годами стажа. Впрочем, для других пенсионеров тоже предусмотрены надбавки.

Теги:
#Гривна #Евро #Доллар #Рубль #Курс валют #Злотый
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