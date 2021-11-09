Доллар становится все дешевле: курс валют в Украине на 9 ноября

НБУ установил индекс валют и ценных металлов в Украине на 9 ноября

Пока гривна уверенно укрепляется на фоне доллара, евро остается не стабильным. В понедельник он заметно просел в цене, а во вторник снова дорожает.

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 9 ноября на уровне 26,08 грн за доллар. В то же время курс евро на вторник установлен на уровне 30,20 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный доллар в течение последнего банковского дня подешевел еще на 2 копейки – в понедельник доллар в Украине был на уровне 26,10 грн, официальный евро в этот же период вырос на 11 копеек – с 30,09 грн за евро 8 ноября. Польский злотый подорожал – на три копейки. Российский рубль подешевел – на 2 копейки. Стоимость британского фунта стерлингов выросла – на 16 копеек.

Таким образом, стоимость основных иностранных валют в Украине установлена на следующем уровне:

1 доллар США = 26, 0806 грн;

1 евро = 30,2026 грн;

1 злотый = 6,5737 грн;

10 российских рублей = 3,6528 грн;

1 фунт стерлингов = 35,3262 грн.

С полным списком можно ознакомиться ниже:

Курс валют 9 ноября

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 9 ноября. Стоимость золота за сутки выросла на 563,44 грн и установлена на уровне 47 529,55 грн за унцию. Курс серебра установлен на уровне 635,23 грн за унцию, что на 10,36 грн дороже, чем 8 ноября. Стоимость платины во вторник будет на уровне 27 379,67 грн за унцию – на 233,85 грн дороже, чем в понедельник.

Напомним, что в 2022 году украинцам обещают минимальную пенсию в 3 тысячи гривен. "Телеграф" рассказывал, кто сможет рассчитывать на такие выплаты.