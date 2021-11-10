Гривна теряет позиции: курс валют в Украине на 10 ноября

НБУ обновил индекс валют и ценных металлов

Курс гривны незначительно снизился на фоне корзины основных мировых валют в среду, по сравнению с предыдущим банковским днем.

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 10 ноября на уровне 26,09 грн за доллар. В то же время курс евро на среду установлен на уровне 30,21 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный доллар в течение последнего банковского дня подорожал на 1 копейку – во вторник доллар в Украине был на уровне 26,08 грн, официальный евро также вырос на 1 копейку – с 30,20 грн за евро 9 ноября. Польский злотый подорожал – на одну копейку. Российский рубль подорожал – на 3 копейки. Стоимость британского фунта стерлингов выросла – на 5 копеек.

Таким образом, стоимость основных иностранных валют в Украине установлена на следующем уровне:

1 доллар США = 26,0927 грн;

1 евро = 30,2075 грн;

1 злотый = 6,5801 грн;

10 российских рублей = 3,6763грн;

1 фунт стерлингов = 35,3804грн.

С полным списком можно ознакомиться ниже:

Курс валют

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 10 ноября. Стоимость золота за сутки выросла на 123,55грн и установлена на уровне 47 653,1 грн за унцию. Курс серебра установлен на уровне 635,43 грн за унцию, что на 20 копеек дороже, чем 9 ноября. Стоимость платины в среду будет на уровне 27 536,93 грн за унцию – на 157,26 грн дороже, чем во вторник.

Напомним, "Телеграф" писал о том, что в декабре некоторые украинцы получат повышенные пенсии. Также в Пенсионном фонде рассказали, когда будут начислены выплаты за ноябрь.