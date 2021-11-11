Доллар и евро снова дешевеют: курс валют в Украине на 11 ноября

НБУ установил индекс валют и ценных металлов на 11 ноября

Курс гривны незначительно вырос на фоне доллара и евро, по сравнению с предыдущим банковским днем.

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны на 11 ноября на уровне 26,06 грн за доллар. В то же время курс евро на четверг установлен на уровне 30,12 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный доллар в течение последнего банковского дня подешевел на 3 копейки – в среду доллар в Украине был на уровне 26,09 грн, официальный евро в то же время подешевел на 9 копеек – с 30,21 грн за евро 10 ноября. Польский злотый подешевел – на три копейки. Российский рубль остался на том же уровне, что и вчера. Стоимость британского фунта стерлингов снизилась – на 18 копеек.

Таким образом, стоимость основных иностранных валют в Украине установлена на следующем уровне:

1 доллар США = 26,0575 грн;

1 евро = 30,1186 грн;

1 злотый = 6,5296 грн;

10 российских рублей = 3,6807 грн;

1 фунт стерлингов = 35,2011 грн.

С полным списком можно ознакомиться ниже:

Курс валют на 11 ноября

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 11 ноября. Стоимость золота за сутки упала на 31,46 грн и установлена на уровне 47 621,64 грн за унцию. Курс серебра установлен на уровне 629,5 грн за унцию, что на 5,93 грн дешевле, чем 10 ноября. Стоимость платины в четверг будет на уровне 27 712,15 грн за унцию – на 175,22 грн дороже, чем в среду.

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