Укр

Евро пробил психологический барьер в 30 грн: курс валют в Украине на 12 ноября

Автор
Татьяна Веремеева
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Что происходит с гривной в последний день недели
Что происходит с гривной в последний день недели

НБУ обновил индекс валют и ценных металлов на 12 ноября

Курс гривны незначительно вырос на фоне доллара, в то время как евро резко подешевел, по сравнению с предыдущим банковским днем.

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 12 ноября на уровне 26,10 грн за доллар. В то же время курс евро на пятницу установлен на уровне 29,91 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный доллар в течение последнего банковского дня подорожал на 4 копейки – в четверг доллар в Украине был на уровне 26,06 грн, официальный евро в то же время подешевел на 21 копейку– с 30,12 грн за евро 11 ноября. Польский злотый подешевел – на 6 копеек. Российский рубль подешевел на одну копейку. Стоимость британского фунта стерлингов снизилась – на 20 копеек.

Таким образом, стоимость основных иностранных валют в Украине установлена на следующем уровне:

  • 1 доллар США = 26,1022 грн;
  • 1 евро = 29,9144 грн;
  • 1 злотый = 6,4672 грн;
  • 10 российских рублей = 3,6697 грн;
  • 1 фунт стерлингов = 34,9965 грн.

С полным списком можно ознакомиться ниже:

Курс валют НБУ
Курс валют НБУ

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 12 ноября. Стоимость золота за сутки выросла на 957,69 грн и установлена на уровне 48 579,33 грн за унцию. Курс серебра установлен на уровне 652,57 грн за унцию, что на 23,07 грн дороже, чем 11 ноября. Стоимость платины в пятницу будет на уровне 28 317,23 грн за унцию – на 605,08 грн дороже, чем в четверг.

Напомним, "Телеграф" писал, что украинцам разрешили одалживать деньги под 100% годовых

Теги:
#Гривна #Евро #Доллар #Курс валют
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