Китай требует от Украины шокирующую сумму компенсации из-за "Мотор Сичи": подробности

Отстаивание предприятия может обойтись госбюджету очень дорого

В воскресенье, 28 ноября, стало известно, что китайская компания Skyrizon, с которой Украина сотрудничала через завод "Мотор Сич", начала против нашей страны судебную тяжбу. В Пекине требуют возместить ущерб, нанесенный иностранным инвесторам после введения санкций СНБО.

Подробности передает издание Global Times, ссылаясь на заявление самой компании в соцсетях.

Известно, что иск был подан в Постоянный арбитражный суд в Гааге. Китайцы надеются на справедливое решение Фемиды, требуя от Украины 4,5 млрд долларов компенсации за нарушение контракта.

Напомним, причиной конфликта послужило введение санкций против "Мотор Сичи" в январе 2021 года. Решением СНБО, которое подписал Владимир Зеленский, было введено санкции против некоторых китайских граждан, в том числе и фирмы, которая планировала приобрести украинское предприятие.

В Китае утверждают, что такое решение, принятое без предупреждения, нанесло компании огромные убытки. Поэтому в Skyrizon намерены судиться серьезно и с использованием всех возможных фактов неправомерности поступков украинской власти.

Напомним, что "Мотор Сич" является одним из крупнейших предприятий Украины. Изготавливаемые ею двигатели известны во всем мире. Китайские инвесторы обеспечивали работу "МС" с 2014 года.

Ранее же "Телеграф" писал, что на имущество компании и её акции был наложен специальный запрет. О нем ходатайствовали в СБУ.