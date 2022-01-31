Как снять показатели счетчиков за свет, воду и газ: простая инструкция

Об этих вещах полезно будет знать каждому.

Граждане Украины ежемесячно передают соответствующим коммунальным службам показатели своих счетчиков за газ, свет и воду, однако тема того, как правильно снять показатели никогда не становится старой и из года в год новые пользователи задают себе этот вопрос.

"Телеграф" решил собрать в одном материале все, что надо знать об этом.

Счетчики за газ

Поскольку газ является самым распространенным энергоносителем и в большинстве квартир и частных домов именно его используют для отопления, готовки пищи и нагревания воды.

Сами счетчики газа зачастую имеют лишь одно табло с цифрами, однако если понадобилось снять его показатели, то стоит помнить, что записывать надо не все цифры.

Вне зависимости от того, является ли прибор механическим или электронным, принцип всегда одинаков. Надо записывать цифры слева направо игнорируя ноли в начале и все, что написано после запятой (или выделено красной рамкой). Если же на вашем устройстве цифры запятой не отделены, то число стоит записывать полностью.

Счетчик за газ

Счетчики за воду

Для начала стоит понять, используется ли у вас централизованная подача горячей воды. Если да, то у вас в квартире должно быть два счетчика для холодной и горячей воды соответственно. Если же нагрев осуществляется бойлером или колонкой, то искать надо лишь один.

Если в вашем доме два стояка, то счетчики стоит искать в санузле и на кухне.

Чтобы определить, какой из них считает холодную, а какой горячую воду, существует несколько простых способов.

Счетчик холодной воды обычно имеет синий корпус и маркировку ХВС (ВСХ), а горячей — красный корпус и маркировку ГВС (ВСГ). Однако если у вас такого нет, то можно открыть кран горячей воды и посмотреть, на каком из счетчиков начало крутиться индикатор движения воды.

Как и в газовом счетчике данные на циферблате разделены на две части — до запятой и после. Зачастую они также выделяются разными цветами (черным и красным).

Передавать поставщикам услуг надо только ту информацию, которая выделена черным цветом. Это и будет объем воды использованной воды в кубометрах.

Стоит отметить, что на некоторых моделях разделения цифр запятой или цветом нет. В таком случае стоит узнать об особенностях учета объема потребления воды на сайте производителя.

Счетчик воды

Счетчики за свет

Многие украинцы уже установили в свои дома двузонные счетчики, которые позволяют экономить на электроэнергии. Поставщики тоже поощряют переходить на них, поскольку они дают возможность снизить нагрузку на сеть в пиковые периоды.

Эти устройства фиксируют потребление электроэнергии в период с 7 до 23 часов и отдельно считают расходы с 23 до 7.

Чтобы снять показатели, стоит сначала понять, как обозначаются на табло "дневной" и "ночной режимы":

NiK. "День" — "Т11" ("Т1"), "ночь" — "Т12" ("Т2");

GAMA. "День" — "1.5.8.1", "ночь" — "1.5.8.2";

СТК. "День" — "Е1", "ночь" — "Е2".

Показатели надо записывать отдельно.

Они также состоят из цифр до запятой и после. Как и в предыдущих счетчиках записывать надо только показатели до запятой и игнорировать ноли в начале.

Счетчик света

Как сообщалось ранее, с февраля жители некоторых городов Украины могут отдать за тепло в 5 раз больше, чем в январе.