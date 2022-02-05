Важные цифры 2022 года: "шпаргалка" для ФОПов 2-ой группы

Когда сдавать отчетность, правила налогообложения, изменившийся в 2022 году учет — это все, что нужно знать каждому предпринимателю

Каждый предприниматель в Украине должен следить за тем, какие изменения в Налоговый кодекс были внесены и как сделать свою деятельность в соответствии с украинским законодательством.

"Телеграф" решил собрать важнейшие пункты, которые помогут ФОПам второй группы упрощенной системы налогообложения, которая четко прописана в статье 291 Налогового кодекса Украины, правильно вести учет, своевременно сдавать отчетность и не беспокоиться по причине вероятности внедрения санкций от контролирующих органов.

Следует отметить, что из-за увеличения минимальной зарплаты в Украине, которая является одним из важнейших факторов, увеличиваются и суммы налогов в бюджет.

Все важные расчеты, которые нужно знать ФЛПам в 2022 году

Предприниматели, принадлежащие ко 2-й группе ЕН, могут заниматься торговлей на рынках, в магазинах, в интернете, вести ресторанный бизнес и торговать пивом. Также разрешается оказывать бытовые услуги, производить товары и заниматься фрилансом.

Нельзя заниматься теми видами деятельности, которые запрещены на упрощенной системе.

Календарь для предпринимателей 2-й группы

Подробнее ознакомиться со всеми требованиями для физических лиц-предпринимателей в 2022 году можно ознакомиться в материале "Телеграфа": "Календарь выплат и дать повышение налогов в 2022 году – все, что нужно знать ФОПам".

Также напомним, где украинские ФОПы могут взять актуальные счета для уплаты ЕСВ и ЕН прямо из дома.