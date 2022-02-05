Важные цифры 2022 года: "шпаргалка" для ФОПов 2-ой группы
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Когда сдавать отчетность, правила налогообложения, изменившийся в 2022 году учет — это все, что нужно знать каждому предпринимателю
Каждый предприниматель в Украине должен следить за тем, какие изменения в Налоговый кодекс были внесены и как сделать свою деятельность в соответствии с украинским законодательством.
"Телеграф" решил собрать важнейшие пункты, которые помогут ФОПам второй группы упрощенной системы налогообложения, которая четко прописана в статье 291 Налогового кодекса Украины, правильно вести учет, своевременно сдавать отчетность и не беспокоиться по причине вероятности внедрения санкций от контролирующих органов.
Следует отметить, что из-за увеличения минимальной зарплаты в Украине, которая является одним из важнейших факторов, увеличиваются и суммы налогов в бюджет.
Предприниматели, принадлежащие ко 2-й группе ЕН, могут заниматься торговлей на рынках, в магазинах, в интернете, вести ресторанный бизнес и торговать пивом. Также разрешается оказывать бытовые услуги, производить товары и заниматься фрилансом.
Нельзя заниматься теми видами деятельности, которые запрещены на упрощенной системе.
Подробнее ознакомиться со всеми требованиями для физических лиц-предпринимателей в 2022 году можно ознакомиться в материале "Телеграфа": "Календарь выплат и дать повышение налогов в 2022 году – все, что нужно знать ФОПам".
Также напомним, где украинские ФОПы могут взять актуальные счета для уплаты ЕСВ и ЕН прямо из дома.
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