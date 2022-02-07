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Зеленский ответил Гетманцеву по поводу ФОПов: ждать ли налоговых репрессий в 2022 году

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Президент пообещал ФОПам неприкосновенность Новость обновлена 07 февраля 2022, 14:37
Президент пообещал ФОПам неприкосновенность

Президент пообещал что ФОПам нечего опасаться, однако эксперты считают по-другому

Очередное заявление из уст председателя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева, в январе вызвало немалый переполох среди малого и среднего бизнеса.

Нардеп заявил, что в планах власти борьба с теневым рынком труда, в рамках которого планируется ограничить возможность трудоустройства в компании "зарплатных ФЛП (проще говоря ФОПов — Ред.)".

Экспертное сообщество крайне негативно оценило планы по подобному нововведению.

Успокоить предпринимателей, в частности участников IT-рынка, поспешил президент Владимир Зеленский. По данным СМИ, на встрече с топ-менеджментом крупнейших IT-компаний он подчеркнул, что ФОПов трогать никто не будет, и слова Гетманцева это "его личные размышления".

Не все так просто

Эксперты рассказали "Телеграфу" каких нововведений стоит ждать ФОПам в 2022 году. Экономист Александр Охрименко считает, что в текущем году мелким предпринимателям стоит ждать неких налоговых изменений в рамках борьбы с уклонением от налогов.

"Схема с отмыванием денег, выводом средств в наличные с участием ФОПов стала в Украине уже классической. На этом госбюджет теряет до 600 миллиардов гривен ежегодно. Лучшим выходом была бы отмена практики единого налога, но пойти на это власть не может. Потому на мой взгляд в 2022 году мы будем наблюдать некие попытки реформирования рынка труда и уплаты налогов. В каком виде это будет выглядеть, сказать тяжело, но это точно будет", — считает эксперт.

ФОПы 3 группы ждут новые налоги?

Экономический аналитик Даниил Монин полагает, что масштабы "теневого трудоустройства" через ФОПы преувеличены и лишь 2-3% работающих украинцев оформлены как ФЛП, и только часть из них "липовые".

"Трудоустройство работника в качестве ФОПа имеет как плюсы, так и минусы. К последним можно отнести необходимость ведения договоров, актов, то есть растет нагрузка на бухгалтерию, юристов и прочее. В этом смысле куда проще часть зарплаты платить официально, и часть доплачивать в конверте", — считает собеседник "Телеграфа".

Что касается борьбы с теневым трудоустройством посредством ФОПов, Даниил Монин считает, что альтернативой запрету на работу с юрлицами, для малого бизнеса может стать рост ставки налога для тех, кто оказывает услуги предприятиям.

"Это может несколько увеличить поступления в бюджет, но в целом ставка все равно будет куда ниже чем налоги с зарплаты, уплачиваемой юрлицами за своих наемных сотрудников", — резюмирует эксперт.

"Телеграф" подготовил налоговый календарь для украинцев-ФОПов 3 группы единого налога.

Теги:
#Налоги #Владимир Зеленский #ФЛП #ФОП #Даниил Гетманцев
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