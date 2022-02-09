Купить или продать просевший доллар? Валютный прогноз на весну и лето в Украине

Эксперты считают, что весной гривня может укрепиться

В среду, 9 февраля, доллар в Украине стоит 27,9619 гривен, подешевев по сравнению с предыдущим банковским днем на три копейки. Но даже невзирая на слухи о возможном вторжении России, эксперты советуют не осуществлять никакие операции с валютой в ближайшее время: не менять доллары и не покупать их пока.

Аналитики говорят, что в обменку сейчас можно обратиться, если гривня или доллар нужны для немедленных расчетов. С остальным же лучше повременить.

Впрочем, аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак, которого цитирует "Сегодня", говорит, что при снижении курса к уровню 28,2 грн за доллар стоит рассматривать покупку для обратной конвертации в районе 29 грн за доллар.

Не согласен с ним президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Эксперт говорит, что в этом есть немало риска, так как, судя по его прогнозу на весну и лето, гривню ожидает длительный период укрепления. И если сейчас приобрести валюту по курсу выше 28 гривен, то можно остаться в минусе.

Напомним, ситуация на финансовых рынках остается нестабильной, и украинцы хотели бы себя как-то застраховать от последствий подобных скачков. Как это можно сделать — "Телеграф" узнал у экспертов.