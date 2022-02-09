Укр

Доллар будет колебаться: чего ждать от курса валют на неделе

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Пока финансовый бал "правит" геополитика Новость обновлена 09 февраля 2022, 15:54
Пока финансовый бал "правит" геополитика

Стоимость валюты пока зависит от ситуации между Украиной и Россией

До конца недели, к 13 февраля, курс доллара не должен превысить отметку в 28,5 гривен, несмотря на то, что операции с ним призывают пока не проводить. Подорожание вероятно исключительно в случае эскалации политической ситуации со стороны России.

Таким мнением аналитика "Центра биржевых технологий" Максима Орыщака поделилось издание "Сегодня".

По его словам, продажа американского доллара должна находиться в диапазоне от 28,2 до 28,5 гривен. При этом эксперт не отрицает, что гривна вполне может укрепиться — подобная перспектива считается даже приоритетной.

При этом есть серьезный фактор, который легко может вновь обвалить нашу валюту. Как говорит Орыщак, это вероятное появление негативных новостей со стороны России.

"Они способны отправить курс снова к верхним границам этого года — 29 гривен за доллар", — поясняет специалист.

О похожих прогнозах говорил и Олег Пендзин, член Экономического дискуссионного курса. При этом он дал более широкий "коридор" для колебания доллара на этой неделе — от 28 до 28,5 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему в 2022 году доллар может подскочить до отметки в 50 гривен. Подобную возможность не исключает экономист Александр Хмелевский.

Также мы писали, в чем украинцам лучше пока хранить свои сбережения. Спойлер — ни одна из иностранных валют для этого полностью не подходит.

Теги:
#Гривна #Доллар #Курс валют #Курс доллара
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