Будет ли доллар по 30: появились прогнозы по курсу валют на март

В начале весны Украине нужно оплатить часть внешнего долга

Украинцы отмечают легкое колебание доллара на финансовом рынке, однако в целом американская валюта демонстрирует значительное укрепление позиций. Если ничего не изменится, то в марте стоимость доллара не слишком изменится.

Такой прогноз от аналитика Roboforex Андрея Гойлова передает издание "Сегодня".

Эксперт предполагает, что стоимость доллара в начале весны окажется в диапазоне от 27,90 до 28,20 грн. Евро, конечно, будет немного дороже — от 31,75 до 32,25 грн.

По словам Гойлова, в марте будет несколько основных факторов, влияющих на курс валют в Украине. Один из основных — военно-политическая ситуация, но есть и другие.

Среди них:

уплата части внешнего долга страны — около 668 млн долларов;

подорожание энергоносителей;

увеличение дефицита торгового баланса.

Аналитик добавляет, что если ситуация с угрозой российской агрессии не ухудшится, то выплату внешних долгов рынок даже не заметит.

Также в марте на курс валют непременно повлияет сокращение вложений нерезидентов в облигации внутреннего госзайма ОВГЗ. Только с начала 2021 года их общая сумма уменьшилась до 78,88 млрд грн — было утеряно 13,77 млрд.

"Средства, полученные от продажи ОВГЗ, зарубежные инвесторы выводят в материнские юрисдикции. Это оказывает существенное давление на курс гривни к доллару США и евро", — подчеркивает Гойлов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как может измениться курс на протяжении всего 2022 года. Отметим, что некоторые эксперты не отрицают вероятность девальвации национальной валюты.

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