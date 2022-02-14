Что будет с курсом доллара на фоне слухов о скором вторжении РФ: прогноз

Какие факторы будут формировать курс валют на этой неделе. Как может отразиться инфляция в США на украинскую гривну. Что будет с валютой в случае вторжения России.

Прошлая неделя на валютном рынке была относительно спокойна и гривня несколько укрепила свои позиции. Однако после переговоров в норманском формате, которые не увенчались успехом, начались валютные качели из-за страха вторжения России на территорию Украины.

В НБУ вовремя сориентировались и вышли на межбанк с продажей валюты, тем самым снизив градус напряжения по курсу. Но гривну и дальше будут испытывать на крепость, это мы сможем заметить уже в ближайшее время. О факторах, которые будут формировать курс валют, пишет сайт Минфин.

Нерезиденты

Важным фактором, который влияет на колебания гривны, являются нерезиденты – владельцы крупных пакетов украинских гривневых ОВГЗ, если они будут сохранять относительное спокойствие по поводу возможного вторжения РФ, то на гривну будет меньше давления. Если нерезиденты поверят в войну, то возможен январский сценарий, когда иностранцы вышли из украинского долга. Если это произойдет, НБУ вынужден будет тратить золотые резервы для погашения внеплановой девальвации гривны, как уже было в начале года.

Международный фактор

Внешним фактором, который может повлиять на украинский межбанк, является внеплановое заседание ФРС США, 14 января, поводом к которому стала стремительная инфляция в Америке, побившая все рекорды и достигшая отметки 7,5%. На заседании будет рассмотрена авансовая ставка и ставка дисконтирования. Ключевой ставки среди тем для обсуждения нет, но все понимают, что даже объявленные вопросы и действия по ним могут привести к дальнейшему решению ФРС США по повышению процентной ставки в пределах до 50 базовых пунктов уже в марте. Если такое решение будет принято, пошатнутся все сегменты мирового фондового и ресурсного рынка. Это отразится не только на курсе доллара и евро по отношению к гривне, но и на стоимости внешних займов для Украины. Повлияет это и на цены на основные статьи нашего экспорта.

Пока решение ФРС США неизвестно, но можно сказать, что оно повлияет на весь мир. После его объявления последуют ответы от всех центральных банков, прежде всего ЕЦБ.

Паника среди населения

Из-за нестабильной геополитической ситуации в Украине, паники вокруг которой добавляют западные СМИ, на гривну могут давить отдельные группы покупателей валюты, которые при определенных сценариях могут активизироваться по оплате своих контрактов.

Также еще одним фактором активизации этой группы является влияние внешнего фактора – в США 21 февраля будут отмечать День президентов, поэтому межбанк Украины будет работать на ТОМе – непопулярной форме расчета доллара. Большинство клиентов будут стараться закрыть свои контракты до наступления этого дня, не позднее четверга-пятницы этой недели, что также придаст определенную активность в торгах.

Период налоговых платежей

Укреплению гривны частично может помочь период налоговых платежей у клиентов, на который также будет давить курс валют первой половины этой недели. Если курс будет удерживаться, компании смогут быстро закрыть свои долги и не придерживать средства. Если курс вырастет, то экспортеры будут долго тянуть с расчетами, что в результате также спровоцирует рост курса.

В этом случае все зависит от НБУ, его оперативности и ценников на валюту, которые станут определяющими факторами в формировании недельного курса.

Наличный рынок

Наличный рынок не слишком поддержал попытки разогреть курс в прошлую пятницу на негативном фоне вокруг Украины и пока активно не будет играть "на повышение".

Причиной пассивности стали спрос населения внутри нормы и текущий заработок обменников, который устраивает своих владельцев. Для наличного рынка сейчас важнее удержание клиента и регулярность его операций. Терять клиентуру, выиграв один раз лишние 2-3 копейки на долларе или до 5 копеек на евро, они точно не захотят.

Влиять на курс наличный рынок сможет только в случае, если январские проблемы снова повторятся, чего пока по прогнозам не ожидают.

Поддержать гривну поможет и День Святого Валентина, ведь люди активно вкладываются в подарки, сдавая валюту, что поможет усилить поток средств к бакам и обменникам финкомпаний.

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Прогноз котировок межбанка и наличного курса на неделю

На межбанке основными факторами для формирования курса на следующие 7 дней являются:

крупные игроки, которые будут производить покупку/продажу валюты и налоговый период;

интервенции НБУ, их объемы, оперативность проведения, курсы;

состояние доллара и евро на внешнем рынке, особенно после обнародования решения ФРС США;

операции нерезидентов на первичном и вторичном рынках ОВГЗ;

аукцион облигаций Министерства финансов 15 февраля.

Ожидается, что с 14 по 18 февраля коридор по доллару на межбанке будет находиться в пределах 27,80-28,35 гривен, а евро — в пределах широкого коридора 31,40-32,70 гривен.

На наличном валютном рынке

Наличный рынок опирается на настроения межбанка и спрос среди клиентов, на этой неделе эта тенденция продолжится.

"Минфин" прогнозирует на 14-18 февраля коридор:

по наличному доллару: в обменниках финкомпаний — в пределах 27,75 — 28,35 грн. при спреде (разница между лучшими курсами покупки и продажи) 15-25 коп; в банках — 27,70 — 28,45 грн при спреде в пределах до 20-25 коп.

по наличному евро: в обменниках финкомпаний – в пределах 31,40 – 32,70 грн. при спреде в пределах до 25 коп; в банках — 31,40-32,80 грн при спреде до 25-30 коп.

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