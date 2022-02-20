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Доллар может подняться до 29 гривен уже на следующей неделе: аналитик назвал условие

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Курс доллара в Украине зависит от ситуации на Донбассе Новость обновлена 20 февраля 2022, 14:46
Курс доллара в Украине зависит от ситуации на Донбассе

Доллар может подняться до 29 гривен, однако паниковать пока не стоит.

Ситуация на Донбассе и геополитическая обстановка вокруг Украины остаются основными факторами, которые влияют на курс доллара в нашей стране.

Об этом сказал глава отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин в комментарии "Сегодня".

В частности, он отметил, что поскольку страны Запада не видят существенного отвода российских войск от границы, то это заставляет их сохранять убеждение о высоких рисках эскалации конфликта. Это, в свою очередь, влияет на то, как нерезиденты ведут себя на финансовых рынках.

"Портфель ОВГЗ нерезидентов с начала февраля снизился на 4,7 млрд гривен, а с начала года на 15,8 млрд гривен", — сказал он.

Вместе с тем он указывает, что внутренние игроки сохраняют спокойствие, поскольку угнаться за скачками курса доллара и изменениями в политической ситуации очень сложно. Нацбанк же в настоящее время предпринимает шаги по сглаживанию, чтобы избежать резких скачков на финансовом рынке.

По словам Шевчишина, не исключено, что доллар в Украине поднимется выше 29 гривен уже на следующей неделе, однако если геополитическая ситуация не изменится, то валюта США будет оставаться в рамках 28 — 28,5 гривны.

Напомним, "Телеграф" ранее писал о том, какие факторы влияют на курс гривны и о том, что аналитики ожидают увидеть на табло обменников в ближайшем будущем.

Теги:
#Гривна #Доллар #Курс валют
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