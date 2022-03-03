Дефицит базовых продуктов и безработица: российский экономист описал ближайшие перспективы рф

Страна-агрессор весьма ориентирована на мировую торговлю, а та начинает отказывать взаимностью

Множество западных санкций, которые сейчас обрушаются на россию из-за вторжения в Украину, являются прямым подведением страны к закрытию и ухудшению всеобщего образа жизни. Эти ограничения повлияют на жизнь обычных россиян, однако те в своем большинстве пока еще этого не осознали.

Своим прогнозом касаемо предполагаемого будущего рф поделился российский экономист, советчик команды Алексея Навального Максим Миронов в своем Twitter.

Краткая версия характеристики нынешних санкций носит емкое и нецензурное название "пиз*ец". Почему все именно так, специалист пытается объяснить на пальцах. В первую очередь все зависит от грозящего стране дефицита продуктов, причем базовых.

"Я говорю не про всякие айфоны, импорт которых уже запретили, а про еду, одежду, автомобили, бытовую технику и т.д. россия — очень сильно встроена в мировую торговлю. И уже крупнейшие операторы отказываются отправлять контейнеры в россию, — поясняет Миронов. — Но даже если случится чудо, и россия найдет кого-то, кто готов отправлять контейнеры в россию за три счётчика, то вопрос, как за это платить?

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Также экономист утверждает, что доходы от экспорта будут значительно уменьшаться, ведь иностранный мир не захочет пользоваться российскими товарами. Это доказывает даже пример нефти, когда топливо родом из россии отказываются покупать даже у неподсанкционных фирм.

Дополнительно арестована половина актива крупнейших банков страны. Продажа золота находится под угрозой.

Также, по мнению Максима Миронова, существует вероятность остановки различных отраслей, что повлечет за собой безработицу.

"Многие думают, что россия за прошлые годы построила кучу заводов, только все эти заводы — автомобильные, авиационные, бытовой техники, и т.д. используют активно импортные компоненты. То есть в ближайшие месяцы нас ожидает остановка целых отраслей со всеми вытекающими последствиями — дефицитом товаров, массовой безработицей, соответственно — падением сбора налогов и, как следствие, проблемы с выплатой зарплат бюджетникам", — подчеркивает специалист.

Помимо этого экономист прогнозирует упадок авиаотрасли в стране — из-за невозможности получить необходимые запчасти. Не отрицает Миронов и "остановку" Интернета.

"Уже заблокировали кучу информационных сайтов, на днях собираются блокировать Википедию. Уже замедляют Твиттер, Фейсбук. Собираются отключить YouTube", — предупреждает он.

Убытки также, по прогнозам эксперта, ожидают и сектор сельского хозяйства, что приведет к резкому повышению це.

"Все, кто может свалить из страны, начнет валить. Уже активно валят. Правительство это понимает, поэтому и ввели сегодня кучу мер, чтобы удержать Айтишников. Только они не сработают. Поэтому скоро очень вероятно введут выездные визы для определенных категорий или полностью закроют страну", — резюмирует Максим Миронов, говоря, что зато теперь все желающие смогут проверить, каково это — жить в СССР.

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Добавим, что только накануне семь крупных российских банков были отключены от всемирной системы платежей SWIFT.

Помимо этого в Белом доме заговорили про вероятный полный отказ США от импорта любых нефтегазовых продуктов. Если это произойдет, рф лишится огромного источника доходов.