С валютных счетов теперь можно снять больше "налички": в НБУ назвали сумму

В день с валютных счетов можно будет снять не больше 100 тысяч грн в эквиваленте

Национальный банк Украины 21 марта 2022 изменил лимиты снятия наличной иностранной валюты в Украине и за границей.

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Об этом сообщается на сайте регулятора.

Так, ежедневный лимит на снятие наличных денег в Украине со счетов в иностранной валюте с 30 тыс. грн до 100 тыс. грн (в эквиваленте). Этот же лимит распространяется на снятие валюты за границей со счетов в иностранной валюте, открытых в украинских банках.

Ежедневный лимит в 100 тыс. грн остается неизменным для гривневых счетов. За рубежом снятие валюты с гривневых счетов ограничено лимитом в 100 тыс. грн в месяц.

"Принятые изменения не касаются использования платежных карт за рубежом и в Украине для расчетов с целью оплаты стоимости товаров, работ и услуг. Они и дальше могут производиться без ограничений", — уточнили в Нацбанке.

Как сообщал "Телеграф", в день начала войны, 24 февраля, Нацбанк ограничил снятие налички. Также первые ограничения включали в себя лимит на снятие наличных, запрет на покупку иностранной валюты и заморозку курса гривны.