Укр

У Зеленского отреагировали на "газовый удар" путина по Европе: Это новый фронт

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Михаил Подоляк Новость обновлена 23 марта 2022, 16:43
Михаил Подоляк

Своими действиями россия открыла полноценный антиевропейский фронт в сфере финансов, подчеркнул Подоляк

Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал поручение российского президента владимира путина перевести оплату поставок российского газа на экспорт в "недружественные страны" в российские рубли. Подоляк подчеркнул, что россия очень боится санкций.

Соответствующий пост он опубликовал в своем Телеграме.

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"Это ключевой их страх (кроме разве что эффективных действий ВСУ пугающих еще больше). Чтобы хоть как-то снизить эффект от разрушительного действия санкционных пакетов, российская политическая элита ищет асимметричные ответы. Например, такие как переход в расчетах на юань или использование некоторых азиатских банков для проведения объемных транзакций по выплате долгов или закупке товаров. Или отказ возвращать чужие самолеты с последующим переводом украденного имущества для использования на внутреннем рынке", — отмечает советник главы ОП.

Подоляк подчеркивает, что такими действиями россия открыла полноценный антиевропейский фронт в сфере финансов.

"Впрочем, как только рф официально открыла и полноценный антиевропейский фронт. Пока что финансовый. Вслед за длительными ценовыми спекуляциями на энергорынке путин заявил о переводе всех расчетов за российский газ для европейских потребителей в рубли и полном отказе от продажи ресурсов за доллары/евро. Это, по мнению рф, явно спровоцирует некоторые операционные провалы в европейской энергосистеме и обеспечит ответное пророссийское давление на общественное мнение на фоне агрессии против Украины. Не факт, конечно. Но россияне продолжают упорно верить в свои "гениальные идеи". Так или иначе это второй шаг к эскалации. Первый – прямые угрозы авиаударами или ударами крылатыми ракетами по европейским логистическим центрам, обеспечивающим помощь Украине", — пояснил советник главы ОП.

Напомним, что крупнейшие в мире компании уже отказываются от нефти и газа из россии. Вслед за Shell о выходе с российского рынка заявила и транснациональная нефтегазовая компания British Petroleum.

Теги:
#Газ #Россия
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