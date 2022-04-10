"ПриватБанк" предупредил о регламентных работах в ночь на понедельник: какие сервисы не будут работать

До утра не будет работать приложение "Приват24".

Один из крупнейших банков Украины – "ПриватБанк" – в ночь на 11 апреля будет проводить плановые регламентные работы, поэтому пользователи не смогут воспользоваться онлайн-сервисами.

Как сообщила пресс-служба "ПриватБанка", работы запланированы с 23:00 10 апреля до 8:00 11 апреля.

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Регламентные работы необходимы для безопасной и качественной работы сервисов.

"Расчеты в торговой сети и банкоматы будут работать в обычном режиме. Просим простить временные неудобства и надеемся на ваше понимание!", — отметила пресс-служба банка.

Добавим, что у клиентов могут возникнуть проблемы с:

работой приложения "Приват24" (как для физических лиц, так и для бизнеса);

Напомним, что из-за войны "ПриватБанка" закрыл часть отделений в городах, где идут интенсивные боевые действия. Какие филиалы остались открытыми – читайте в материале "Телеграфа".

Также сообщалось, что в условиях военного состояния отделения "Новой почты" и "Укрпочты" работают по особому графику и с определенными коррективами в работе.