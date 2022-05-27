Экономике Украины предрекли фантастический скачок вверх: эксперт назвал сроки

Экономист считает, что уже в следующие три года Украина начнет восстанавливаться рекордными темпами

В течение более чем десяти лет после завершения войны украинская экономика будет показывать фантастические темпы роста благодаря средствам, которые придут на восстановление Украины.

Такое мнение высказал старший экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар в программе "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

Кухар подчеркнул, что во втором квартале года украинская экономика пережила самый тяжелый спад, но уже в третьем и четвертом квартале будет заметно ее обновление благодаря постепенному восстановлению работы бизнеса.

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Эксперт напомнил, что, по мнению большинства военных экспертов, война закончится до конца 2022 года Победой Украины, после чего в страну начнут поступать обещанные 200 млрд долларов золотовалютных резервов россии.

"Темпы экономического роста и восстановления, которые будут в 2023-2035 годах, когда придут 200 млрд, станут лучшими годами, — заметил он. — Украина никогда не видела таких денег. Это не может не привести к фантастическому росту".

"Украина будет наиболее растущей экономикой, сейчас она наиболее недооценена, а следующие три года будут фантастические темпы роста", — подытожил Кухар.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал рецепты восстановления украинской экономики от экспертов.