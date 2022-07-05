"Это то, что нужно делать немедленно": в ОП рассказали детали плана обновления Украины Fast recovery

В Украине хотят отстроить 700 школ и садов, разрушенных войной

Украина представила план восстановления Украины, на конференции в швейцарском Лугано. Проект рассчитан на десять лет. Его общая смета составляет около 750 млрд долларов.

Как сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, первый этап плана Fast Recovery – восстановление критически важной поврежденной инфраструктуры.

"Это то, что нужно делать немедленно – прямо сейчас. Общий бюджет Fast recovery составляет почти $17,4 млрд", — подчеркнул Тимошенко.

По его информации, уже сейчас на деоккупированных территориях необходимо восстановить около 40 тысяч объектов. Среди них: около 400 школ, около 300 садиков, 300 больниц, а также объекты ЖКХ (водоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение и электроснабжение).

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Также Тимошенко рассказала, что ОП сейчас работает над долгосрочным проектом восстановления и трансформации государства.

"В настоящее время поверхностная оценка ущерба нашей страны от российских ударов уже превышает $700 млрд. Очевидно, что цифра вырастет – поскольку война продолжается. Конечно, восстановление такого уровня нуждается в новых стандартах и институциональных гарантиях прозрачности", — подчеркнул зам.

Напомним, что ЕС рассматривает возможность предоставления финпомощи в размере около 500 млрд евро.