Бизнес оживает, но… Что происходит в сегменте аренды коммерческой недвижимости

Арендовать бизнес в Украине стоит от 6 тысяч до 37 тысяч гривен

Как сообщают риелторы, аренда жилья выходит на довоенный уровень, но не только аренда жилой недвижимости восстанавливается после кризиса, вызванного российской агрессией.

Все больше объявлений об аренде коммерческой недвижимости для ведения бизнеса появляется в свободном доступе. Так, по данным Olx-недвижимость в сравнении с мартом по Киевской области почти вдвое – с 10 800 до 20 800 выросло количество предложений о сдаче в аренду помещений под офис, магазин или готового бизнеса.

Также в тройку регионов с наибольшим количеством объявлений о коммерческой аренде входят Днепропетровская и Львовская область с 5447 и 4637 объявлениями соответственно.

В свою очередь арендаторы больше всего желают вести бизнес во Львовской, Одесской и Житомирской областях где чаще всего ищут коммерческую недвижимость под аренду. Как и до войны чаще всего арендодатели предлагают коммерческую аренду офисных помещений – 18 380 предложений, затем идут магазины – 9823 предложения и помещения свободного назначения – 8576 предложений.

Сам же бизнес, как подчеркивают в Olx-недвижимость, интересуется арендой автомоек – на одно такое объявление приходится в среднем 8 откликов, затем идут кафе, СТО, шиномонтаж и фермерские хозяйства.

Читайте также: Категория Недвижимость Продать квартиру во время войны: что нужно знать украинцам Во время военного положения провести сделки с недвижимостью стало сложнее

Что до стоимости аренды коммерческой недвижимости, то она в сравнении с февралем серьезно изменилась. К примеру, офис теперь обойдется в среднем в 6400 гривен вместо прежних 3772 гривен, за магазин просят 6867 гривен вместо прежних 9300, помещение под склад подешевело почти вдвое – с 0 542 гривен до 11 878 гривен, с 9385 до 13 227 гривен подорожали помещения свободного назначения.

В целом дешевле всего сегодня арендовать офис, МАФ, магазин или торговую точку на рынке, что обойдется в 6-7 тысяч гривен, а вот аренда ресторана, кафе или бара обойдется дороже всего – около 37 тысяч гривен.

На рынке же купли-продажи недвижимости по прогнозам риелторов в ближайшее время ожидается снижение цен.