Паниковать не стоит: в НБУ объяснили, зачем запретили вывешивать курс в обменниках

Украинцам хотят ограничить возможность спекулировать иностранной валютой

Резонансное решение Нацбанка Украины о запрете на вывешивание любых табло с информацией о свежем курсе доллара, евро и других валют в обменниках наделало немало шума среди наших сограждан. Тем временем финансисты попросту пытаются стабилизировать экономическую ситуацию в стране, создавая действительно конкурентную среду для большинства участников валютного рынка.

Таким мнением глава Совета НБУ Богдан Данилишин поделился на личной Facebook-странице. Чиновник отметил, что часть ограничений, введенных сейчас в Украине насчет оборота валюты, являются вполне оправданными — более того, даже в мирное, а не только военное время.

Вместе с обменниками в этот список Данилишин вносит повышение фиксированного курса доллара, который все равно отличается в небанковских учреждениях, более ориентируясь на потребности черного рынка.

"Монетарный регулятор в условиях войны заинтересован в дисциплине на валютном рынке, соблюдении норм валютного законодательства и регуляторных актов НБУ, — пишет специалист. — Национальный банк считает, что расшатывание ситуации с наличным курсом во время войны ради получения дополнительной маржи в сегменте, где покупает валюту населению, является недопустимым".

Именно поэтому НБУ и решили ужесточить правила работы обменников. По мнению Данилишина, это не дает никаких поводов для паники, ведь ситуация на экономическом поприще страны наоборот начала стабилизироваться. "Скрытие" табло обменных пунктов помогут уменьшить количество спекуляций валютой, а также усилят конкуренцию на этом поприще.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как на подобные запреты отреагировало большинство украинцев. Стоит отметить, что как и ко множеству других тем наши соотечественники подошли с юмором — создали немало тематических мемов и шуток.