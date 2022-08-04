Многомиллиардный удар: во сколько "зерновая блокада" обошлась Украине

Ущерб от морской блокады Украины оккупантами можно оценить минимум в 5 миллиардов долларов

Из-за российского вторжения в Украину аграрии смогут экспортировать на треть меньше своей продукции, а ущерб только по возможному экспорту пшеницы составит порядка 5 миллиардов долларов

Об этом в эфире программы "Орестократия", шеф-редактора издания OBOZREVATEL Ореста Сохара, заявил Петр Мельник, президент Украинского клуба аграрного бизнеса и исполнительный директор компании Agricom Group.

По его словам, возможности украинских портов по экспорту зерновых составляли в год до 70 миллионов тонн, однако из-за потери Херсона, Николаева и некоторых портов Одесской области, мощности по перевозке снизились до 4 миллионов тонн в месяц вместо прежних 6 миллионов.

Тем не менее, как подчеркнул Петр Мельник, этого должно хватить для реализации экспортного потенциала Украины в этом году из-за снижения урожая, "благодаря" российским оккупантам. Если в прошлом году Украина собрала 30 миллионов тонн пшеницы, то в этом будет не более 18 миллионов тонн.

Если учесть, что стоимость 1 тонны пшеницы весной в Европе превышала 400 евро, то потеря 12 миллионов тонн пшеницы эквивалента недополучением Украиной 5 миллиардов евро экспортной выручки.

Однако в целом, по словам Петра Мельника, если удастся наладить зерновой экспорт из Украины, наша страна в любом случае получит от экспорта зерна в этом году миллиарды долларов.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы следующие судна с украинским зерном уже загружены и готовы к отправке.