Курс доллара на черном рынке: НБУ может обвалить гривну – эксперт объяснил, почему

Между официальным и наличным курсом валюты в Украине сохраняется значительный разрыв.

В Украине сохраняется высокий спрос на валюту, поэтому эксперты прогнозируют, что продавцы наличной валюты будут стремиться повысить курс доллара. Экономист Борис Кушнирук не исключает, что к ослаблению гривны прибегнет и Национальный банк Украины.

Как пояснил он "24 каналу", к таким действиям НБУ может подтолкнуть значительный разрыв между официальным и наличным курсом. Свое влияние на ситуацию будет иметь и ситуация вокруг платежного баланса. Кушнирук напомнил, что в более стабильных условиях банки имели возможность купить безналичную валюту и продать ее на наличном рынке. "Единственное условие: для этого было нужно ввести наличные. Сейчас самолетом валюту не завезти как раньше. Но в то же время есть механизм, когда договариваются о доставке ее в Польшу, а дальше ввоз наличных в Украину, и таким образом продавать ее", – объяснил эксперт.

Кушнирук прогнозирует, что положительно повлиять на ситуацию на валютном рынке может выручка от экспорта сельскохозяйственной продукции – Украина начала вывозить зерно по морю и уже вскоре можно будет ощутить эффект от этих доходов. По прогнозам экономиста, это произойдет через 3-5 месяцев.

Что же касается наличного курса осенью, то Кушнирук указывает, что влияние будет иметь сразу целый комплекс факторов. Самый главный и самый серьезный из них – это реальная ситуация с платежным балансом, то есть, сколько валюты будет поступать в страну. Также значительно повлияют ожидания покупателей. В случае если прогнозы будут отрицательными, будет падать спрос и уровень продаж продукции, а соответственно и поступлений валюты, снизится. "Если у тебя есть уверенность, то есть ситуация улучшается, то ты может даже доллары продать. Если у тебя есть негативные ожидания, валюта не продается. Вот и фактор, изменяющий спрос на иностранную валюту", – добавил экономический эксперт.

Экономист также подчеркнул, что в обычной ситуации безналичный объем валюты значительно больше наличного. В таком случае наличный курс очень привязан к безналичному. В нынешних условиях, когда безналичный рынок существенно уменьшился, это ограничивает возможность влиять на ситуацию.

Как сообщал "Телеграф", на дисбаланс спроса и предложения валюты указал также глава Совета НБУ Богдан Данилишин.