Курс доллара в сентябре: что будет с гривной в начале осени

Что курсу доллару прогнозируют на осень экономисты

На этой неделе эксперты не ожидают роста курса доллара, который по-прежнему будет колебаться между 40 и 41 гривной. Последнюю неделю августа курс доллара колебался в обе стороны – как роста, так и падения, и скорее всего ситуация продолжится и в начале сентября.

Так, экономический эксперт Александр Охрименко пояснил, что Нацбанку удалось стабилизировать ситуацию, с курсом и "доллар по 40+ сейчас всех устраивает", — отметил эксперт.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин охарактеризовал нынешнюю ситуацию на наличном рынке валют как шаткое равновесие, при котором с октября все может измениться.

"Начнет работать программа ленд-лиза по поставке Украине больших партий оружия, военной техники и снаряжения. Тогда курс доллара может пойти как вверх (если сократится финансовая помощь Украине из-за рубежа), так и вниз (если на фронте произойдет перелом в нашу пользу, увеличится экспорт украинского зерна)", — приводит слова эксперта Realist.

Руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин отметил, что стабильность на рынке поддерживается в значительной мере действиями Нацбанка, который продолжает финансировать госбюджет за счет выкупа ценных бумаг Минфина и эмиссии.

Прогнозы экспертов совпадают: три оставшихся дня августа и четыре дня сентября также окажутся стабильными. Факторы, влиявшие на рост доллара неделю назад, сохраняются, но пока их действие ослабло, то есть ближайшую неделю курс доллара будет находиться в коридоре 40-41 гривны.

По мнению частного инвестора Василия Матия, на курс доллара осенью будут влиять два основных фактора — ситуация на фронте и политика Национального банка Украины.