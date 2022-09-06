Доллар на черном рынке вновь дорожает: эксперт рассказал, что повлияет на курс в 2023 году

Американская и европейская валюта уже который день почти идут вровень по цене

На черном рынке валют в Украине снова начались долларовые "качели" — американская валюта снова дорожает по сравнению с предыдущим банковским днем. Что в покупке, что в продаже она прибавила по пять копеек, хотя накануне и опускалась в цене. Впрочем, самые печальные прогнозы на осень предполагают, что по итогу "черный" доллар может подняться до 50 грн. Схожий сценарий готовят Украине и на 2023 год.

По словам экономического эксперта Даниила Монина, подобное развитие ситуации кажется весьма нелепым и очень странным. Как он объяснил "Телеграфу", даже в условиях войны курс доллара на черном рынке плюс-минус держится в пределах 40 гривен. Если же в следующем году Украина планирует окончательно одолеть россию на поле боя, то стоимость национальной валюты не может настолько сильно упасть.

Единственный вариант, при котором гривна способна девальвировать, а доллар — скакнуть все к тем же 50 грн, — это если мы останемся без дополнительных внешних источников финансирования. Сюда можно включать международные транши, различные инвестиции в экономику, финансовую помощь от других государств.

"В любом случае эта валюта будет поступать на рынок, и гривна должна будет укрепляться, — говорит эксперт. — К тому же покупательская способность населения будет явно невелика, импорт будет падать, а с ним и спрос на доллар и его курс".

Если же Кабмин предполагает, что доллар действительно может стоить полтинник, то в таком случае Украина, наверняка, рассчитывает исключительно на какие-то кредиты от МВФ и не более. Это плохо, ведь наша страна может стать "классической серой зоной", предупреждает Даниил Монин.

Воплотится ли в жизнь столь печальный прогноз, пока неизвестно, однако доллар на черном рынке вновь упрямо стремится к подорожанию. На утро 6 сентября, согласно данным ресурса "Минфин", он подорожал на 5 копеек, и теперь в продаже стоит 40,90 грн. Покупают валюту США чуть дешевле — по 40,75 грн.

Курс валют на черном рынке 6 сентября

Евро, к слову, не отстает. За прошедшие сутки валюта в покупке прибавила сразу 50 копеек и теперь котируется за 40,80 грн. При этом в продаже она потеряла 15 копеек и стоит 40,35 грн.

Как обстоит ситуация на межбанке Украины, можно узнать из инфографик ниже:

Курс доллара в банках Украины 6 сентября

Курс евро в банках Украины 6 сентября

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, при каких обстоятельствах доллар в Украине может подняться в цене аж до 90 гривен. Среди прочих влияющих на стоимость валюты факторов есть и ситуация на фронте.

Также мы писали о том, что способно обвалить стоимость гривны на валютном рынке нашей страны.