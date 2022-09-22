Новый глава САП возобновил дело Роттердам+ против компании Ахметова

Возобновлено дело по формуле "Роттердам+", которое расследовалась с марта 2017 года и несколько раз закрывалась

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко 22 сентября принял решение отменить постановление о закрытии так называемого дела "Роттердам+" как незаконное и необоснованное.

В то же время он полностью изменил группу прокуроров по этому делу из-за неэффективного осуществления надзора за соблюдением законов во время проведения досудебного расследования, сообщает САП.

За день до того, 21 сентября Апелляционная Палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) завершила рассмотрение апелляционной жалобы на решение о закрытии уголовного производства.

По результатам рассмотрения коллегия суда частично отменила решение следственного судьи и закрыла производство по жалобам представителей АО "Никопольский завод ферросплавов" и АО "Запорожский завод ферросплавов" (входят в промышленную группу Игоря Коломойского) на постановление прокурора САП о закрытии уголовного производства .

Другими словами, суд закрыл производство, но САП возобновил его.

"Роттердам+" – название формулы определения оптовой рыночной цены на электроэнергию, которую в марте 2016 года утвердила Нацкомиссия по регулированию энергетики и компуслуг (НКРЭКУ) под руководством Дмитрия Вовка. Стоимость угля и цене электроэнергии ТЭС рассчитывалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам + стоимость его доставки в Украину". Из-за действия формулы компания ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго" стали продавать электроэнергию подороже.

Формула привела к повышению цены электричества тепловых станций, преимущественно принадлежавших ДТЭК. В то же время другая генерация — государственные АЭС и ГЭС — продавала свою электроэнергию по гораздо меньшим ценам, установленным НКРЭКУ.

Одна из рассматриваемых в суде экспертиз подтвердила факт ущерба от применения указанной формулы почти на 40 млрд грн. Кроме того, о переплате за электроэнергию заявили энергоемкие ферросплавные заводы Коломойского, которые обратились в суд с требованием открыть, а позже — возобновить расследование НАБУ по этому делу.

Формула перестала действовать 1 июля 2019 года, с запуском в Украине оптового рынка электроэнергии.

В качестве подозреваемых по делу "Роттердам+" проходили несколько менеджеров ДТЭК и бывших чиновников НКРЭКУ. Однако впоследствии прокуроры САП, назначенные генпрокурором Ириной Венедиктовой, выносили решения о закрытии производства, несмотря на протесты НАБУ и апелляций в суд.

Впрочем, 28 июля 2022 года генпрокурор Андрей Костин, прежде заменивший Венедиктову, наконец назначил руководителем САП Александра Клименко, победившего в соответствующем конкурсе.

Клименко начал давать ход уголовным производствам по результатам расследований НАБУ, которые до этого блокировались САП.