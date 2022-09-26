Доллар продолжит расти: совет от эксперта, как лучше хранить деньги

Доллар сейчас является надежной валютой для хранения денег

После того, как курс доллара превысил 42 гривны, ожидания по отношению к американской валюте остаются не слишком положительными. Однако, на понедельник, 26 сентября, доллар не изменился, а вот евро еще немного подешевел.

Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии 24 канала спрогнозировал, что доллар и дальше будет расти. А потому, если у украинцев есть определенные денежные сбережения и они хотят уберечь их от девальвации и инфляции, то им следует не откладывать покупку иностранной валюты.

"Мой совет такой: если у человека есть средства, тогда пусть покупает доллары уже. На сегодняшний момент все инвесторы убегают из евро в доллары", — отметил экономист.

На понедельник, 26 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 36,57 гривен за доллар. Курс доллара вырос на 0 коп.

Курс евро установлен на уровне 35,67 гривны за евро. Он снизился на 41 коп.

На черном рынке покупка американского доллара составляет 42,65 гривны, продажа – 42,83 гривны; евро – 40,75 гривен на покупку и 41,15 гривны на продажу.

Курс валют в Украине 26 сентября

Курс доллара в банках Украины 26 сентября

Курс евро в банках Украины 26 сентября

Как сообщал "Телеграф" ранее, эксперт Даниил Монин рассказал, что ждет курс американской валюты на этой неделе и на каком уровне он установится.