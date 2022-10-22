Доллар на черном рынке падает: украинцам объяснили, каких изменений ожидать в ноябре

Ситуация уже будет кардинально отличаться от летней

В последнее время на валютном рынке можно наблюдать некоторую стабилизацию, ведь доллар продолжает укреплять позиции. Однако неизвестно, как долго это продлится, и в какой момент состояние валют снова ухудшится. Считается, что многие факторы могут оказать положительное влияние на курс.

Об этом рассказал заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило в комментарии "24 каналу". По его словам, повышение активности на наличном рынке перед и после официального падения гривны было связано с недостаточной прогнозируемостью и размытыми ожиданиями по поводу перспектив официального курса. Это и многие другие факторы так сильно повлияли на курс валют. Однако нестабильность, которая была летом, теперь отступает.

"Пока доходы у людей не растут, и те деньги, которые они получают, тратятся на текущие потребности, поэтому способность конвертировать деньги в валюту падает. Нужно также учитывать и то, что начинается отопительный сезон и в связи с расходами сбережения будут меньше активно переводить в валюту", – объясняет Жалило.

К тому же, некоторые украинцы уже возвращаются из-за границы. Они привозят с собой деньги в иностранной валюте, которую будут постепенно продавать. Кроме того, положительно влияет возобновление экспорта зерна и другой продукции через постепенное налаживание логистических каналов через границу. Из-за насыщенности рынка наличной валютой и доверия к курсу в ноябре девальвационных трендов, скорее всего, не будет. В этих условиях курс доллара может приблизиться к официально установленному Нацбанком.

В субботу 22 октября Национальный банк Украины установил официальный курс американского доллара на уровне 36,6 грн. Купить валюту США на черном рынке можно за 40,4 грн., продать — за 40,6 грн.

Курс евро установлен на уровне 35,8 грн. На черном рынке его можно приобрести за 38,8 грн., продать — за 39,1 грн.

Курс валют в Украине 22 октября

Курс доллара в банках Украины 22 октября

Курс евро в банках Украины 22 октября

Как сообщал "Телеграф" ранее, директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько оценила, насколько возможно ухудшение состояния американской валюты.