Доллар продолжает укрепляться: украинцам рассказали о курсе в ближайшем будущем

Плохих новостей по этому поводу пока не будет

В последнее время курс валют в Украине испытал значительные колебания из-за психологического напряжения граждан на фоне войны. Однако национальная валюта достаточно стабильна и считается, что такой она и останется.

Об этом рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире телеканала "Мы — Украина". По его словам, сейчас не наблюдаются предпосылок для падения гривны. "Эмоциональные качели" передаются и на валютный рынок. Поэтому он весь период войны будет "достаточно шатким", но столь кардинально меняться, как раньше, валюта уже не будет. Это стало возможным, в частности, и благодаря западным партнерам, вовремя оказавшим финансовую помощь.

"Пока идет война, давление на гривну будет оставаться. Но прямо сейчас фундаментальных экономических причин для падения гривны нет… Гривна укрепляется последние две недели. Сейчас нет предпосылок для ее падения, кроме войны", – отметил он.

Прогноз эксперта в эфире

На среду, 26 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару на уровне 36,57 грн за доллар. Курс валюты США вырос на 0 коп.

Курс евро установлен на уровне 36,08 грн за евро. Он вырос на 12 коп.

Курс валют в Украине 26 октября

Курс доллара в банках Украины 26 октября

Курс евро в банках Украины 26 октября

Как сообщал Телеграф ранее, экономический эксперт Алексей Кущ рассказал, чего следует ожидать от национальной валюты в ближайшее время и как изменится курс.