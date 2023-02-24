Украина получит 370 миллионов долларов инвестиций, а инвесторы – нянь

Договоренности уже достигнуты

Несмотря на продолжающуюся масштабную войну Украина остается привлекательной для иностранных инвестиций. Так, в рамках реализации закона об "инвестнянях" подписаны меморандумы с компаниями Kingspan и Epicentr K на сопровождение инвестиционных проектов на общую сумму $370 млн.

Об этом сообщает пресс-служба Правительственного офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest.

К событию присоединились председатель Наблюдательного совета UkraineInvest Давид Арахамия, народный депутат, глава парламентской фракции "Слуга народа", его заместитель по Набсовету, министр КМУ Олег Немчинов, исполнительный директор UkraineInvest Сергей Цивкач и другие лица.

По словам Давида Арахамии, с началом полномасштабной войны привлекать инвестиции стало гораздо труднее, но вместе с тем интерес к Украине вырос в десятки раз, и подписание меморандума между Kingspan, UkraineInvest и Эпицентром показывает доверие к нашей стране.

Согласно меморандуму, Kingspan планирует реализовать инвестиционный проект по производству строительных материалов на сумму 220 млн. дол, а Epicentr K – по строительству логистического центра – на сумму 150 млн. дол.

В целом же за год войны UkraineInvest сопроводила 16 инвестиционных проектов на общую сумму свыше 2,3 млрд дол, для 7 из них предоставляется сопровождение в соответствии с законом об "инвест-нянях". Всего с 2020 года Ukrainelnvest привлекли и разблокировали инвестиции на сумму более 1,5 млрд долларов США.

Ранее народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк заявил, что с 13 января 2021 года по 23 января 2023-го Минэкономики получило пять заявок на реализацию инвестиционных проектов в рамках программы об инвестнянях.