"Охота" на активы. Позволит ли Верховный суд увести "Укринбанк" у Фонда гарантирования вкладов?

Станет ли Верховный суд на сторону государства в лице ФГВФЛ.

Ликвидация "Укринбанка" стартовала еще в 2015 году, однако государство и Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) до сих пор не полностью контролируют это финучреждение. История банка уникальна в том, что его бывшие акционеры не просто оспорили решение НБУ о ликвидации. А после признания банка неплатежеспособным в 2016 году создали финансовую компанию-клон банка — "Украинская инновационная компания".

Сейчас в судебном порядке финкомпания пытается признать себя правопреемником "Укринбанка" и забрать его активы себе. В 2019 году аналогичный судебный процесс она уже проиграла — правопреемство "Украинской финансовой компании" Верховный суд признал незаконным. Сегодня же финкомпания — снова в Верховном суде и пытается отменить предыдущую судебную практику. А это уже риск для ФГВФЛ потерять актив.

Клон "Укринбанка"

Украинский инновационный банк был первым коммерческим банком на территории Украины, созданным еще в 1989 году. Он успешно работал до 2014 года, пока у финучреждения не начались проблемы с ликвидностью. В 2015 году банк был признан неплатежеспособным. В марте 2016 года НБУ принял решение о его ликвидации и передал в управление Фонду гарантирования вкладов физлиц.

С тех пор продолжаются судебные тяжбы между бывшими акционерами банка и ФГВФЛ. Бывшие владельцы инициировали несколько судебных процессов, чтобы оспорить процедуру вывода банка с рынка. А дальше началось откровенное рейдерство со стороны бывших акционеров банка.

Уже после того, как "Укринбанк" был признан неплатежеспособным и передан в управление Фонду гарантирования вкладов, бывшие акционеры банка созвали заседание наблюдательного совета банка. Во время него регистрационный адрес банка был изменен на Северодонецк, в ЕГР название и статус юридического лица "Укринбанк" — на обычное ПАО, под названием "Украинская инновационная компания" ("Укринком"), что запрещено законом "О банках и банковской деятельности". После чего ПАО провозгласило себя правопреемником банка.

Как следствие, "Укринбанк" со всеми его активами фактически выведен из-под контроля Фонда гарантирования вкладов, а расчеты с кредиторами приостановлены. Важная деталь: эти действия бывшие акционеры банка провели уже после того, как ФГВФЛ выплатил вкладчикам банка из госбюджета бо́льшую часть долгов – 1,8 млрд гривен.

И после этого финкомпания, которая до сих пор зарегистрирована в оккупированном Северодонецке, пытается любым способом завладеть имуществом банка, которое должно пойти государству для компенсации расходов.

Казалось бы, Фонд гарантирования вкладов и НБУ должны быть первыми, кто обжалует правопреемство "Укринкома" в судах. Но финансовая компания до сих пор использует ЕГРПОУ "Укринбанк" и ведет судебные процессы по всей стране за активы банка.

Чтобы решить эту правовую коллизию, НБУ в лице Фонда гарантирования вкладов физлиц мог бы, по меньшей мере, подать иск и лишить финансовую компанию права использовать ЕГРПОУ "Укринбанк". Но за последние 6 лет (!) этого почему-то до сих пор не сделано.

Первомайский МКК

Основную работу по защите интересов государства за ФГВФЛ фактически выполняют бывшие клиенты "Укринбанка". Среди них — ПАО "Первомайский молочноконсервный комбинат". То же важное для государства решение Большой палаты Верховного суда, где правопреемство финансовой компании было признано Верховным судом незаконным, было принято в споре между "Укрфинансом" и Первомайским МКК.

Первомайский МКК был старым клиентом банка. У комбината были как депозиты, так и кредиты, принимаемые ПМКК для пополнения оборотных средств. Залогом для кредитов выступали здания Первомайского МКК. С 2017 года "Укрфинанс" пытался отсудить в свою пользу права требования по этим кредитам и, соответственно, завладеть зданиями ПМКК.

В этом судебном споре ПМКК и "Укрфинанс" дошли до высшей судебной инстанции, и в 2019 году Большая палата Верховного суда приняла решение №925/698/16, которым отказала "Укрфинансу" в удовлетворении его требований и признала правопреемство финансовой компании незаконным.

Тогда Верховный суд пришел к заключению, что "… сделки между ПАО "Украинский инновационный банк" и ПАО "Украинская инновационная компания" о передачк прав и обязанностей банка не произошло, как и не произошло правопреемства. Организационные изменения банка не отвечают требованиям банковского законодательства, поскольку ПАО "Украинский инновационный банк" не было прекращено или изменено в установленном законом порядке на ПАО "Украинская инновационная компания", а следовательно ПАО "Украинская инновационная компания" не приобрело права банка (п. 226, п. 229 Постановления)".

Также суд постановил, что отмена или признание неправомерными решений ФГВФЛ о введении временной администрации или начале ликвидации банка не означает автоматического прекращения управления Фондом в банке. А сделки, совершенные бывшими руководителями банка после начала процедуры вывода Фондом банка с рынка, ничтожны. А еще отметил, что банковское законодательство не предусматривает правопреемство в случае ликвидации банка.

Кроме того, Большая палата Верховного суда констатировала, что надлежащим субъектом уполномоченным представлять "Укринбанк" в любых правоотношениях является лицо, назначенное Фондом гарантирования вкладов физических лиц (п. 234 Постановления)…".

Надежда на Верховный суд

Проиграв в 2019-м по делу Первомайского МКК, "Укринком" пытается зайти с другой стороны. Ведь Первомайский МКК – не единственные бывшие клиенты "Укринбанка", активами которых до сих пор пытаются завладеть в "Укрфинансе" под видом своего "правопреемства".

За последние шесть лет были и некоторые судебные процессы, которые "Укринком" выиграл в кассационной инстанции. Есть также продолжающиеся судебные споры. Одним из таковых является спор "Укринкома" с Ивано-Франковским облавтодором по делу №909/578/17.

Этот иск опасен для Фонда гарантирования вкладов тем, что "Укринком" в нем пытается отменить действующую судебную практику. В своем ходатайстве в Верховный суд финкомпания просит "уточнить выводы Большой палаты Верховного суда" по тому же решению по ПМКК в делк N925/698/16" от 2019 года. То есть, пересмотреть или отменить его.

19 июля 2023 г. Большая палата Верховного суда продолжит рассмотрение дела. Для государства тут сразу несколько рисков.

Если Фонд гарантирования вкладов и дальше продолжит такую вялую политику в отношении "Укрфинанса" и его судебных исков, есть вполне реальный риск того, что государство в лице ФГВФЛ потеряет контроль над активами "Укринбанка". И тем самым фактически подарит бывшим акционерам банка, а ныне владельцам финкомпании, 1,8 млрд грн, которые Фонд уже потратил на выплаты вкладчикам. А также потеряет право претендовать на другое залоговое имущество "Укринбанка".

А пока бывшие акционеры банка фактически рейдерским способом ведут "охоту" на активы "Укринбанка", НБУ как регулятор то ли не отслеживает, то ли делает вид, что эти процессы его не касаются.

Теперь бывшие владельцы "Укринбанка" пытаются втянуть Верховный суд в свои махинации и отменить решение, принятое в пользу общества. На фоне скандала с уже бывшим главой Всеволодом Князевым это может еще больше подорвать авторитет судебной ветви власти. А также снова реанимировать правовой хаос в вопросе обжалования решений по неплатежеспособности банков.

Это решение может стать знаковым для нового председателя Верховного суда Станислава Кравченко и коллегии судей во главе с Игорем Ткачем, имеющим большой опыт в делах, касающихся банковского сектора. Именно Верховный суд может не допустить нового витка хаоса в этой сфере, поставить точку в многолетней истории "Укринбанка" в пользу государства.