Эксперт об энергетическом плане Шурмы: "веселые картинки" подрывают доверие инвесторов

Планы развития энергетики Украины, представленные на конференции по восстановлению в Лондоне, нереалистичны, содержат внутренние противоречия и не отвечают современным мировым тенденциям в отрасли. Такое мнение в материале для издания "Хвиля" высказал эксперт по вопросам энергетики Виктор Куртев.

Стратегию развития энергетики в Лондоне представляли заместитель главы офиса президента Ростислав Шурма и министр энергетики Герман Галущенко. В частности, план предусматривает "…осуществление фундаментальной трансформации энергетического сектора Европы и осуществление энергетического перехода, в частности за счет развития водородных и биотехнологий, производства зеленой стали и зеленых удобрений…" Эксперт обращает внимание кратное увеличение мощностей, которое ожидается во всех отраслях энергетики, при этом потребление энергоресурсов должно обеспечить рост ВВП, увеличение количества электрокаров, локализация производств и увеличение экспорта путем расширения пропускной способности внешнего сечения в 5 раз, а также экспорт нефти и "зеленого" водорода.

"Мой скепсис не касается амбициозности планов, он касается противоречий внутри самих планов, что превращает их в "веселые картинки" и подрывает доверие к нам со стороны наших партнеров, доноров и потенциальных инвесторов", — пишет эксперт.

По его словам, простым расчетом можно высчитать, что цифры из "лондонской" стратегии, которую представили Шурма и Галущенко, относительно установленных мощностей (учитывая коэффициенты использования мощности для каждого вида генерации), годовое производство, годовое потребление и потенциальный экспорт "просто не бьются между собой, то есть никто даже и не пытался мыслить категориями энергетических балансов при составлении этих "веселых картинок".

"Планы об увеличении до 10 ГВт внешнего интерфейса похвальные, но межгосударственные интерконнекторы зависят не только от нас, но и от соседей. Граница энергосистемы Украины (европейской синхронной зоны) проходит по границе с Беларусью и Россией, то есть с севера и востока мы закрыты. К сожалению, у Румынии, Венгрии, Словакии и Польши не такие амбициозные планы, как у нас. И все они имеют в прилегающих к границе с Украиной регионах сетевые ограничения", — отмечает автор.

Он так же скептически относится и к планам Шурмы и Галущенко о наращивании производства "зеленого" водорода. "Прямая аналогия с природным газом не работает вовсе. Температура сжижения природного газа (температура конденсации) составляет –61,5°C, а водорода –253°C … привычный для нас набор технологий из нефтегазовой сферы с водородом нельзя использовать. Коммерчески LH2-танкеры не возможны никогда, поскольку –90°C разницы с природным газом нуждаются в криогенных технологиях космической стоимости. Существующая газотранспортная система тоже не пригодна к транспортировке водорода и требует десятков млрд долларов на реконструкцию (покрытие внутренней части труб композитным покрытием, полная замена компрессорных агрегатов и т. п.). Как минимум, амбициозные планы должны предусматривать не только строительство 43(69) ГВт электролизеров, но и всей сопутствующей инфраструктуры к этому", — добавляет Куртев.

По его мнению, возникает также вопрос об увеличении добычи углеводородов в 4-7 раз и их экспорта. "Непонятно, зачем и для кого? В существующей мировой парадигме Парижского соглашения, Европейского зеленого курса (European Green Deal) и Механизма углеродной корректировки (CBAM) в 2050 году мир будет полностью декарбонизирован и углеводороды будут вытеснены из энергобалансов стран другими источниками энергии. И даже если целевые показатели этой парадигмы и не будут достигнуты в полном объеме, все равно тренд очевиден, а у Украины нет конкурентных преимуществ в этом. Зачем делать непроизводительные инвестиции?" — спрашивает эксперт.