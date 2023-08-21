Фабрика дверей "Папа Карло" перенесла производство на 1000 км

Компании "Папа Карло" не повезло с соседями. Российское нашествие остановило производство, ведь взрывы вокруг фабрики начались с первых часов вторжения. Какими были первые дни войны и как живет предприятие, Бизнес-Телеграфу рассказал сооснователь компании Дмитрий Штеренберг.

Что происходило на фабрике 24 февраля 2022?

Наше предприятие, фабрика дверей "Папа Карло", базировалось в Дергачах Харьковской области. Мы начали работать еще в 1995 году, это был обычный столярный цех с небольшими мастерскими. Но уже в 2008 году вышли на фабричный уровень с автоматизированными линиями производства.

Поскольку фабрика расположена в 25 км от границы с Россией, ужас войны мы почувствовали уже с первых часов, когда начались плотные обстрелы и взрывы. Первое прямое попадание по фабрике было 3 марта. Тогда сгорело сразу два цеха и офис. А потом еще полгода чуть ли не еженедельно к нам что-то прилетало. Из-за бесчисленных обстрелов мы не могли вывезти даже уцелевшее.

Разрушенная фабрика в Дергачах Разрушенная фабрика в Дергачах Разрушенная фабрика в Дергачах Разрушенная фабрика в Дергачах

Подсчитали ли сумму убытков?

Предприятие понесло огромный ущерб. Подсчеты мы еще не закончили, но по предварительным оценкам убытки составляют несколько миллионов долларов. Только уничтоженное оборудование было почти на 3 млн долларов. А еще помещения, электрические подстанции, все коммуникации… Разрушены чуть ли не 80%. Из 12 зданий 9 разрушены, 8 из которых были промышленными сооружениями. Из почти 100 станков уцелевших осталось не больше 20. То есть по сути из Дергачей и перевозить уже было нечего.

Когда приняли решение о релокации?

Окончательное решение приняли летом 2022 года, когда поняли, что война скоро не закончится. Поскольку последний рабочий день предприятия был 23 февраля, было понимание, что если мы в ближайшее время не появимся на рынке, шансы восстановиться в дальнейшем будут минимальными. Раньше мы входили в десятку крупнейших фабрик Украины по изготовлению межкомнатных дверей. Пять из этой десятки — наши прямые конкуренты, при этом ни одна из этих фабрик не пострадала, кроме нашей.

Кто помог с переездом?

Я зарегистрировался на сайте Минэкономики и заполнил заявку для программы помощи по релокации, с учетом всех наших потребностей, в частности, указал необходимые коммуникации, площадь, а также перечень интересующих нас областей. Мы ориентировались на западную Украину – Ивано-Франковскую, Львовскую, Ровенскую, Черновицкую, Тернопольскую, Хмельницкую и Волынскую области. Осмотрели разные объекты, Помещение в Калуше оказалось наиболее подстроено под наши нужды: нам необходимо было помещение не менее 6 000 кв. м. Это тот минимум, который был необходим, в противном случае мы просто не поместились бы. Для понимания в Дергачах мы занимали площадь 23 000 кв. м. Кроме того, там были подготовлены коммуникации: освещение, отопление, то есть все, что нужно для нашего производства. Конечно, были и определенные недостатки, но проанализировав, мы пришли к тому, что это наиболее наполненный объект и он нам подходит. Кроме того, немаловажный фактор, что местные власти отнеслись к нам с большим пониманием и с первого дня нашего пребывания в городе сложились нормальные отношения. С начала сентября 2022 года мы начали обустраивать помещение: поставили несколько перегородок, кое-где добавили отопление и освещение, и через полгода стартовали.

Как вы задали вопрос с оборудованием?

Оборудование пришлось покупать новое. Из четырех десятков работающих сейчас станков со старого производства мы смогли вывезти только три единицы. Все остальное заказывали в Италии, Испании, Турции, Польше. Инвестиции в развертывание производства в Калуше составили более 2 млн евро. На развитие предприятия в Дергачах за все время мы потратили в 4-5 раз больше, постоянно обновляли оборудование и постройки.

Мы понимали, что в Калуше мы не сможем производить такой объем, который производился в Дергачах, поэтому компания приняла решение оптимизировать производственные процессы и сосредоточиться на тех продуктах, которые пользуются наибольшим спросом. Мы отказались от дорогостоящих коллекций дверей премиум-класса, сфокусировавшись на продукции среднего ценового сегмента, из-за чего некоторое уцелевшее оборудование оказалось ненужным.

Новая фабрика в Калуше Новая фабрика в Калуше Новая фабрика в Калуше Новая фабрика в Калуше

Насколько сложно найти персонал?

Сейчас на производстве работает 93 человека. Для сравнения, в Дергачах было задействовано более 350 человек. Пять десятков работников были перевезены с Харьковщины, поскольку работа на специализированных станках предполагает почти полугодовое обучение. Остальных работников мы набрали из местного сообщества и ВПЛ.

Искать людей я начал в конце 2022 года, потому что к началу 2023 было запланировано начало работы. И это стало вызовом, потому что через два месяца мне удалось найти только десяток кандидатов. Процесс поиска усложнился из-за достаточно высоких требований к кандидатам. Кто отказывался, понимая физическую сложность и интенсивный рабочий график. И только после того, как работники начали получать заработную плату, заработало "сарафанное радио" и люди уже сознательно понимая, требования и условия работы, стали самостоятельно обращаться, чтобы устроиться на работу.

Как изменился объем на новом производстве?

До войны наше предприятие в Дергачах производило в среднем до 8 000 дверей ежемесячно. Летом, в строительный сезон, количество росло еще. 40% продукции от общего объема мы экспортировали. Производство, которое мы сосредоточили в Калуше, предполагает изготовление до 5 000 дверей, однако на сегодняшний день мы объективно еще не вышли на эти объемы, планируем достичь этого показателя до конца года.

Поскольку украинский рынок очень сократился и мы понимали, что рассчитывать только на внутренние продажи не стоит, накануне релокации мы провели переговоры со всеми нашими иностранными партнерами, и большинство из них подтвердили свои намерения сотрудничать с нами и дальше. Однако по факту, к сожалению, оказалось несколько иначе, поэтому мы загружены не в полную мощность. Сейчас мы экспортируем около 70% продукции, однако в количественном выражении это гораздо меньше по сравнению с тем, что было до войны.

А что за проблема с экспортом?

Раньше наш бизнес успешно работал по отсрочке платежей. По такой схеме работает весь мир много-много лет, никто не платит сразу. В лучшем случае деньги поступали через несколько дней после получения товаров, в худшем – через несколько месяцев. Мы принимали такие условия, поскольку у нас было достаточное обращение денег. Но когда мы приступили к производству и потребовались значительные инвестиции, ситуация изменилась. Пока у нас недостаточно оборотных средств, чтобы работать в кредит. Это привело к тому, что часть наших бизнес-партнеров отказались с нами сотрудничать, поскольку боятся вкладывать средства вперед из-за нестабильной ситуации в Украине. Другие партнеры перешли к сотрудничеству с другими производителями, не обязательно украинскими, турками, поляками…

В результате мы потеряли примерно половину своих партнеров.

Когда вы вообще начали экспортировать дверь?

Рынок США мы начали овладевать еще в 2010 году, когда осознали, что у украинского есть ограничения: количество производителей из года в год растет, качество товаров повышается, а стоимость у всех почти одинаковая. С этой осознанной проблемой мы решили сосредоточиться на внешнем рынке с целью достичь баланса в 50/50 между внутренним рынком и экспортом. В 2021 году нам удалось отправить 40% нашей продукции за границу. И я убежден, что в 2022 году мы смогли бы достигнуть 50% и поддерживали этот уровень, поскольку с экономической точки зрения это оптимальная стратегия работы для любого предприятия.

Как просто работать на рынке Евросоюза?

Европейский рынок уже давно поделен между собственными производителями. Десяток лет тому назад у нас возникла идея расширить бизнес и открыть филиал в Польше. Уже тогда европейские страны демонстрировали осторожность к украинским производителям. Через месяц своего пребывания в Польше и после общения с разными компаниями я понял, что Европа нам в больших объемах даже не светит, поскольку там защищают своих производителей. Тем не менее, небольшие партии дверей нам удалось экспортировать в Румынию, Германию, Испанию, Литву, Эстонию, Бельгию, Чехию, хотя контракты были в основном разовыми. Только с компаниями из Чехии и Румынии нам удалось поддерживать постоянное сотрудничество.

Наша основная задача на сегодняшний день – это полноценно вернуться на внутренний рынок Украины и восстановить каналы экспорта, пусть не в тех объемах, которые были до войны.