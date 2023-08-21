"Первое прямое попадание по фабрике было 3 марта" — интервью с сооснователем компании "Папа Карло"
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Фабрика дверей "Папа Карло" перенесла производство на 1000 км
Компании "Папа Карло" не повезло с соседями. Российское нашествие остановило производство, ведь взрывы вокруг фабрики начались с первых часов вторжения. Какими были первые дни войны и как живет предприятие, Бизнес-Телеграфу рассказал сооснователь компании Дмитрий Штеренберг.
Что происходило на фабрике 24 февраля 2022?
Наше предприятие, фабрика дверей "Папа Карло", базировалось в Дергачах Харьковской области. Мы начали работать еще в 1995 году, это был обычный столярный цех с небольшими мастерскими. Но уже в 2008 году вышли на фабричный уровень с автоматизированными линиями производства.
Поскольку фабрика расположена в 25 км от границы с Россией, ужас войны мы почувствовали уже с первых часов, когда начались плотные обстрелы и взрывы. Первое прямое попадание по фабрике было 3 марта. Тогда сгорело сразу два цеха и офис. А потом еще полгода чуть ли не еженедельно к нам что-то прилетало. Из-за бесчисленных обстрелов мы не могли вывезти даже уцелевшее.
Подсчитали ли сумму убытков?
Предприятие понесло огромный ущерб. Подсчеты мы еще не закончили, но по предварительным оценкам убытки составляют несколько миллионов долларов. Только уничтоженное оборудование было почти на 3 млн долларов. А еще помещения, электрические подстанции, все коммуникации… Разрушены чуть ли не 80%. Из 12 зданий 9 разрушены, 8 из которых были промышленными сооружениями. Из почти 100 станков уцелевших осталось не больше 20. То есть по сути из Дергачей и перевозить уже было нечего.
Когда приняли решение о релокации?
Окончательное решение приняли летом 2022 года, когда поняли, что война скоро не закончится. Поскольку последний рабочий день предприятия был 23 февраля, было понимание, что если мы в ближайшее время не появимся на рынке, шансы восстановиться в дальнейшем будут минимальными. Раньше мы входили в десятку крупнейших фабрик Украины по изготовлению межкомнатных дверей. Пять из этой десятки — наши прямые конкуренты, при этом ни одна из этих фабрик не пострадала, кроме нашей.
Кто помог с переездом?
Я зарегистрировался на сайте Минэкономики и заполнил заявку для программы помощи по релокации, с учетом всех наших потребностей, в частности, указал необходимые коммуникации, площадь, а также перечень интересующих нас областей. Мы ориентировались на западную Украину – Ивано-Франковскую, Львовскую, Ровенскую, Черновицкую, Тернопольскую, Хмельницкую и Волынскую области. Осмотрели разные объекты, Помещение в Калуше оказалось наиболее подстроено под наши нужды: нам необходимо было помещение не менее 6 000 кв. м. Это тот минимум, который был необходим, в противном случае мы просто не поместились бы. Для понимания в Дергачах мы занимали площадь 23 000 кв. м. Кроме того, там были подготовлены коммуникации: освещение, отопление, то есть все, что нужно для нашего производства. Конечно, были и определенные недостатки, но проанализировав, мы пришли к тому, что это наиболее наполненный объект и он нам подходит. Кроме того, немаловажный фактор, что местные власти отнеслись к нам с большим пониманием и с первого дня нашего пребывания в городе сложились нормальные отношения. С начала сентября 2022 года мы начали обустраивать помещение: поставили несколько перегородок, кое-где добавили отопление и освещение, и через полгода стартовали.
Как вы задали вопрос с оборудованием?
Оборудование пришлось покупать новое. Из четырех десятков работающих сейчас станков со старого производства мы смогли вывезти только три единицы. Все остальное заказывали в Италии, Испании, Турции, Польше. Инвестиции в развертывание производства в Калуше составили более 2 млн евро. На развитие предприятия в Дергачах за все время мы потратили в 4-5 раз больше, постоянно обновляли оборудование и постройки.
Мы понимали, что в Калуше мы не сможем производить такой объем, который производился в Дергачах, поэтому компания приняла решение оптимизировать производственные процессы и сосредоточиться на тех продуктах, которые пользуются наибольшим спросом. Мы отказались от дорогостоящих коллекций дверей премиум-класса, сфокусировавшись на продукции среднего ценового сегмента, из-за чего некоторое уцелевшее оборудование оказалось ненужным.
Насколько сложно найти персонал?
Сейчас на производстве работает 93 человека. Для сравнения, в Дергачах было задействовано более 350 человек. Пять десятков работников были перевезены с Харьковщины, поскольку работа на специализированных станках предполагает почти полугодовое обучение. Остальных работников мы набрали из местного сообщества и ВПЛ.
Искать людей я начал в конце 2022 года, потому что к началу 2023 было запланировано начало работы. И это стало вызовом, потому что через два месяца мне удалось найти только десяток кандидатов. Процесс поиска усложнился из-за достаточно высоких требований к кандидатам. Кто отказывался, понимая физическую сложность и интенсивный рабочий график. И только после того, как работники начали получать заработную плату, заработало "сарафанное радио" и люди уже сознательно понимая, требования и условия работы, стали самостоятельно обращаться, чтобы устроиться на работу.
Как изменился объем на новом производстве?
До войны наше предприятие в Дергачах производило в среднем до 8 000 дверей ежемесячно. Летом, в строительный сезон, количество росло еще. 40% продукции от общего объема мы экспортировали. Производство, которое мы сосредоточили в Калуше, предполагает изготовление до 5 000 дверей, однако на сегодняшний день мы объективно еще не вышли на эти объемы, планируем достичь этого показателя до конца года.
Поскольку украинский рынок очень сократился и мы понимали, что рассчитывать только на внутренние продажи не стоит, накануне релокации мы провели переговоры со всеми нашими иностранными партнерами, и большинство из них подтвердили свои намерения сотрудничать с нами и дальше. Однако по факту, к сожалению, оказалось несколько иначе, поэтому мы загружены не в полную мощность. Сейчас мы экспортируем около 70% продукции, однако в количественном выражении это гораздо меньше по сравнению с тем, что было до войны.
А что за проблема с экспортом?
Раньше наш бизнес успешно работал по отсрочке платежей. По такой схеме работает весь мир много-много лет, никто не платит сразу. В лучшем случае деньги поступали через несколько дней после получения товаров, в худшем – через несколько месяцев. Мы принимали такие условия, поскольку у нас было достаточное обращение денег. Но когда мы приступили к производству и потребовались значительные инвестиции, ситуация изменилась. Пока у нас недостаточно оборотных средств, чтобы работать в кредит. Это привело к тому, что часть наших бизнес-партнеров отказались с нами сотрудничать, поскольку боятся вкладывать средства вперед из-за нестабильной ситуации в Украине. Другие партнеры перешли к сотрудничеству с другими производителями, не обязательно украинскими, турками, поляками…
В результате мы потеряли примерно половину своих партнеров.
Когда вы вообще начали экспортировать дверь?
Рынок США мы начали овладевать еще в 2010 году, когда осознали, что у украинского есть ограничения: количество производителей из года в год растет, качество товаров повышается, а стоимость у всех почти одинаковая. С этой осознанной проблемой мы решили сосредоточиться на внешнем рынке с целью достичь баланса в 50/50 между внутренним рынком и экспортом. В 2021 году нам удалось отправить 40% нашей продукции за границу. И я убежден, что в 2022 году мы смогли бы достигнуть 50% и поддерживали этот уровень, поскольку с экономической точки зрения это оптимальная стратегия работы для любого предприятия.
Как просто работать на рынке Евросоюза?
Европейский рынок уже давно поделен между собственными производителями. Десяток лет тому назад у нас возникла идея расширить бизнес и открыть филиал в Польше. Уже тогда европейские страны демонстрировали осторожность к украинским производителям. Через месяц своего пребывания в Польше и после общения с разными компаниями я понял, что Европа нам в больших объемах даже не светит, поскольку там защищают своих производителей. Тем не менее, небольшие партии дверей нам удалось экспортировать в Румынию, Германию, Испанию, Литву, Эстонию, Бельгию, Чехию, хотя контракты были в основном разовыми. Только с компаниями из Чехии и Румынии нам удалось поддерживать постоянное сотрудничество.
Наша основная задача на сегодняшний день – это полноценно вернуться на внутренний рынок Украины и восстановить каналы экспорта, пусть не в тех объемах, которые были до войны.