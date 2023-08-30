Легальные производители алкоголя не поддерживают повышение минимальных цен спиртных напитков

Нелегальные производители лоббировали повышение минимальной стоимости легальных спиртных напитков, чтобы благодаря росту цен на легальном рынке алкоголя увеличить спрос на фальсификат

Легальные производители алкоголя не поддерживают повышение минимальных цен, сообщают в Ассоциации легальных производителей алкоголя (Ассоциация ЛПА, укр. Асоціація ЛВА) и объясняют свою позицию.

"Около месяца назад Минэкономики опубликовало проект постановления Кабмина о повышении минимальных оптово-отпускных и розничных цен на некоторые виды алкогольных напитков. Нелегальные производители лоббировали повышение минимальной стоимости легальных спиртных напитков, чтобы благодаря росту цен на легальном рынке алкоголя увеличить спрос на фальсификат. Министерству экономики Украины приводились недостоверные данные о себестоимости производства алкоголя", — говорится в пресс-релизе Ассоциации.

Пресс-служба Ассоциации ЛПА сообщает, что старт рассмотрения проекта о повышении минимальных цен состоялся без обсуждения с отраслью и подчеркивает, что легальные производители выступают против поднятия цен. Легальные алкогольные напитки не выдержат ценовой конкуренции с фальсификатом. "При поднятии минимальных розничных цен продукция на полках для конечного покупателя подорожает автоматически, что в свою очередь приведет к увеличению объемов контрафакта, с которого не уплачивается ни один налог", — объясняют производители.

Первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко разобралась в ситуации и остановила попытки нелегальных участников рынка лоббировать повышение незаконным способом. Минэкономики сняли с обсуждения проект соответствующего постановления.

В Ассоциации ЛПА добавляют, что за последние три года теневая доля рынка алкогольных напитков снизилась почти в два раза, с 55% до 20%. Поэтому вполне понятно, что теневой бизнес пытается вернуть утраченное, лоббируя рост цен.

Покупательная способность украинцев продолжает падать, поэтому рост цен на легальные бренды приведет к уменьшению их продаж и уже в очень короткой перспективе негативно скажется на размере уплаченных налогов. Следовательно, снижение поступлений в бюджет может быть больше ожидаемого роста отчислений от поднятия минимальных цен.

"Именно существующий уровень минимальных оптово-отпускных и розничных цен позволил легальным производителям увеличить объемы уплаченных налогов в 2022-2023 годах на 10-15% по сравнению с 2020-2021 годами, а органам Государственной налоговой службы Украины выполнять план по мобилизации доходов в Государственный бюджет Украины", — говорится в заявлении Ассоциации.

В Ассоциации ЛПА уверены, что повышение минимальных цен в ближайшей перспективе экономически нецелесообразно и будет иметь обратный негативный эффект. Поэтому решение снять постановление с обсуждения вполне логично и свидетельствует о глубоком понимании ситуации на алкогольном рынке.