Сольский и посольство США запускают стратегические проекты спасения озимых и разминирования, — политолог

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский вместе с американскими партнерами запустили стратегические проекты по спасению озимых, обеспечив украинских фермеров 12 тыс. тонн удобрений. При этом чиновник подчеркнул, что США вытаскивают Украину из пропасти, отметил в своем блоге политолог Владимир Сонюк.

"Таким образом министр вместе с Агентством США по международному развитию (USAID) и американским посольством фактически спасает украинских фермеров, обеспечивая озимые удобрениями", — подчеркнул блогер.

По его словам, во время недавней встречи с журналистами министр агрополитики подчеркнул неоценимый вклад американских партнеров, фактически вытаскивающих Украину из пропасти, и предостерег от трансляции критики в адрес США, которая является частью российских нарративов.

"Это – один из многих стратегических проектов, осуществляемых Министерством агрополитики в тесном сотрудничестве с главными союзниками Украины. Суть проекта в том, что теперь микро-, малые и средние агропроизводители смогут получить минимальные удобрения через Программу USAID по аграрному и сельскому развитию (АГРО). Сообщается, что каждый участник программы сможет получить тонну нитроаммофоски (NPK 16:16:16/15:15:15) для основного и припосевного внесения с помощью Государственного аграрного реестра", — отметил Сонюк.

Он добавил, что еще одним общим проектом министерства Сольского с Вашингтоном является разминирование сельскохозяйственных земель. Американские партнеры обещают содействовать министерству "до последней мины на украинском поле".

"Кроме того, министр продолжает переговоры по урегулированию ситуации с Польшей, которая возникла в связи с провальными переговорами под руководством премьера Дениса Шмыгаля. В частности, Николай Сольский на днях провел онлайн-встречу с министром сельского хозяйства и развития села Республики Польша Робертом Телусом. Где стороны обсудили план действий Украины по экспорту аграрной продукции в эту страну и достигли очередных договоренностей", — заключил блогер.